Flyktet fra IS, hjemløse etter jordskjelvet

KAHRAMANMARAŞ (VG) To familier med ni små barn er stuet sammen i et lite telt. Jordskjelvet bringer minner fra forrige gang de flyktet – fra terrorhæren IS.

Fembarnsforeldrene Sheyma (34) og Maher Sofi (40) kikker blide ut på VG. De siste dagene har vært et rent helvete, men nå har de fått et telttak over hodet, i en leir satt opp av den tyrkiske nødetaten AFAD.

– Huset vårt ble helt ødelagt, men vi kom oss ut i live. De første dagene bodde vi på gaten, det var grusomt. Barna var livredde og iskalde. Det regnet og det sluddet, forteller mamma Sheyma.

– Men nå har vi det bra, legger pappa Maher til.

YNGSTEMANN: Moren Nehle Sofi (26) viser fram lille Abdurrahman som nettopp har fylt to måneder.

Ute i leiren er det fullstendig kaos, med utdeling av mat, vann og klær. Men inne i teltet er det overraskende rolig, til tross for at det ikke bare er fem barn der: Til sammen er det ni barn, og fire voksne, som bor i teltet.

Barnas alder går fra tenåring til spedbarn. Minstemann, Abdurrahman, er to måneder gammel.

– Han har grått tre dager i strekk, men nå er han blid igjen, sier moren Nehle Sofi (26), og viser frem en svarthåret liten gutt.

TELTLEIR: Den tyrkiske nødetaten forteller VG at de har satt opp telt for 102.000 mennesker inne i jordskjelvområdene.

– Føles litt som krigen

Nehle er søsteren til Maher, og er gift med Sheymas bror, Ayat. At familier inngår slike ekteskap, der to par fra samme familie gifter seg, er ikke uvanlig blant turkmenere, folkegruppen de tilhører.

Storfamilien er flyktninger i Tyrkia. De fire voksne og de tre eldste barna bodde i samme hus i den irakiske storbyen Mosul. Da terrorhæren IS erobret byen i juni 2014, flyktet de sammen til Tyrkia.

– Jordskjelvet føltes litt som krigen. Den ene ødeleggelsen kom fra mennesker, den andre fra naturen, sier Maher.

– Vi er blitt godt tatt imot i Tyrkia, og vi føler vi får like god hjelp som tyrkere nå. Men vi vet bare ikke hva vi skal gjøre med livene våre nå. Jeg levde av manuelt arbeid, som flyttemann, fortsetter han.

FIKK SKO: Nibarnsmor Verda (42) er takknemlig for at datteren Tugba (8) har fått svarte støvler av hjelpearbeiderne.

Bor 18 personer i samme telt

Ute i leiren er det den samme usikkerheten som preger Verda (42). Hun er mor til åtte barn, og allerede bestemor til to, med et tredje barnebarn på vei.

– Vi er fra en storfamilie på 18 mennesker som bodde sammen. Jordskjelvet var et mareritt som er umulig å forstå. Takk gud, vi løp ut og overlevde, sier Verda.

Hun står i kø for å få sko og klær til de to yngste i barneflokken, Tugba (8) og Samet (7). Tugba har flaks og får et par svarte støvler.

Verda forteller at huset de bodde ble nesten helt ødelagt. Da de dro tilbake for å hente noen eiendeler, kollapset det enda mer under et etterskjelv.

Nå bor alle 18 i samme telt.

PÅ GATEN: I tre døgn har barnefamilien bodd på gaten, men nå har de endelig fått plass i et telt.

– Det er kaotisk, men jeg er vant til barnepass som gammel husmor. Det som bekymrer oss er at det blir umulig å leve her igjen. Huset vårt er ødelagt, hele byen er ødelagt, forteller hun.

Rett utenfor leiren haster trebarnspappa Murat (30) av gårde med en liten bylt pakket inn i et gult teppe.

Den lille gutten der inne i teppet er heldigvis helt uskadet – og tungt i søvn.

– Vi har fått plass i et telt etter tre dager på gaten. Det er veldig bra. Men vi må bo der i minst tre måneder. Ingen vet hva som skjer etter det, sier Murat.

KØ: Nøden er stor i de jordskjelvrammede områdene i Tyrkia og Syria.

Kahramanmaraş regnes som den hardest rammede byen etter jordskjelvkatastrofen. Den er nesten helt ødelagt, og flere VG har snakket med i de to dagene vi har vært her forteller at de tror byen aldri kan bli beboelig igjen.

Til sammen ti tyrkiske byer, med store provinser som inkluderer flere titalls småbyer, er kraftig rammet av jordskjelvet. Det enorme området, der et ukjent antall omkomne ligger under ruinene, strekker seg like langt som avstanden fra Oslo til Stockholm.

Frykter mange flere døde

De offisielle, foreløpige tallene på døde i Tyrkia er fredag kveld 19.875. Rundt 80.000 personer er meldt skadet. Man frykter at dette tallet vil øke voldsomt de neste dagene.

I Syria er så langt 3.384 personer funnet døde. Situasjonen i det krigsherjede området, der det bor millioner av flyktninger, er mindre oversiktlig enn i Tyrkia, og det reelle dødstallet i Syria er trolig langt høyere.

KALDT: Mange av de overlevende mangler vinterklær og varme sko etter at ha flyktet fra ruinene av sine hjem.

– Det er utrolig vanskelig å vite hvor mange mennesker som er reddet ut av ruinene, og hvor mange som har mistet sine hjem, sier Caner Olcay Asik, talsmann for nødetaten AFAD til VG fredag kveld.

– Det vi vet er at vi har evakuert 86.754 mennesker fra jordskjelvområdet og til andre provinser, og at det er satt opp 102.274 telt til familier i nød inne i jordskjelvområdet.