SÅRBAR: Røyken stiger fra en skogbrann i vet Transamazonica highway-området i Labrea i brasilianske Amazonas i september.

Valgresultatet i Brasil gir håp for regnskogen

Brasils nyvalgte president sier han vil kjempe for null avskoging i Amazonas. Regnskogfondet er håpefulle, men påpeker at det blir krevende.

Natt til mandag ble den venstreorienterte Lula da Silva erklært som vinner av presidentvalget i Brasil, foran den sittende presidenten Jair Balsonoro.

I sin seierstale er bekjempelse av fattigdom og bevaring av regnskogen noe av det første han peker på. Han har også tidligere lovet å slå hardt ned på den ulovlige avskogingen og gruveaktiviteten som foregår i verdens største regnskog. Dette gir håp til klimaaktivister.

– Det er helt avgjørende at Lula har som høyeste prioritet å stanse avskoging og få bukt med volden mot urfolk og andre miljøforkjempere, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Samtidig peker de på at presidenten har en enorm oppgave fremfor seg i et krevende politisk klima.

– Vi er alle avhengige av Amazonas-regnskogen for å unngå klimakatastrofe og redde verdens dyrebare naturmangfold. Det internasjonale samfunnet må støtte Brasil i å raskt gjenoppbygge miljøinstitusjoner og styrke landets hardt prøvde demokrati, sier Jæger.

MED URFOLK: Den nyvalgte presidenten, Lula da Silva da han besøkte urfolk under en seremoni i Manaus i Brasil i august.

Bristepunkt for regnskogen

Amazonas skjebne har stått på spill i dette valget, skriver organisasjonen Instituto Socioambimental som jobber for urfolks rettigheter i regnskogen.

September ble den verste skogbrann-måneden på over ti år i Brasil, og på bare tre uker brant et område tilsvarende New York by.

Bolsenaro kalte brannene i Amazonas for en løgn, til tross for at hans egen regjering hadde data som dokumenterte flere tusen branner. Hans parti har uttalt at de i større grad ønsker å utnytte rikdommen som avskoging og gruvedrift i Amazonas kan gi.

Ifølge Regnskogfondet økte avskogingen med 73 % under president Bolsonaro, mot 68 % i perioden 2003 til 2010 da Lula sist var president. En analyse fra klimanettstedet Carbon Brief viser at avskogingen kan kuttes med rundt 90 prosent med Lula som president.

Når forskerne snakker om bristepunktet for Amazonasregnskogen, er det regnskogens naturlige motstandskraft det er snakk om:

Tropiske regnskoger har et eget klimasystem: De tar vann opp i seg, som fordamper og blir til regn, og skaper grobunn for nytt liv. Når mer av regnskogen forsvinner svekkes denne mekanismen, og det blir tørrere. Da kan livsgrunnlaget for mange arter forsvinne.

17 SEPTEMBER: Et tømmer-område slik det står igjen etter en skogbrann ved Transamazonica highway-regionen i brasilianske Amazonas. AVSKOGING: Bildet er tatt med drone nær Apui i Amazonas i august 2020. 17 SEPTEMBER: Et tømmer-område slik det står igjen etter en skogbrann ved Transamazonica highway-regionen i brasilianske Amazonas.

Krevende utgangspunkt

I løpet av Lulas forrige regjeringsperiode etablerte Brasil en handlingsplan for bekjempelse av avskoging in Amazonas, en nasjonal klimapolitikk og Amazonasfondet, som ble opprettet med støtte fra Norge. Lula utvidet urfolksområdene og opprettet flere verneområder.

Men utgangspunktet hans denne gangen er krevende.

– Dersom Lula innfrir løftene han har gitt, kan avskogingen i Amazonas reduseres kraftig og det kan sikre beskyttelsen av urfolk, som er instrumentelle for å beskytte skogen, sier Jæger.

Han ber det internasjonale samfunnet passe på at den nye presidenten faktisk innfrir løftene sine, fra han blir formelt innsatt som president i januar. En utfordring kan være at han også har lovet mer infrastruktur og industri, som potensielt kan føre til mer avskoging.