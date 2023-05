VERDENS TAK: Mount Everest ligger 8.749 moh.

Dystert bakteppe for Everest-jubileum: Isbreene og snøen smelter

Han har besteget verdens tak hele 17 ganger. Nå forteller britiske Kenton Cool om et Everest i endring.

Det er 70 år siden klatrere for første gang tok seg opp til toppen av Mount Everest i fjellkjeden Himalaya mellom Tibet og Nepal. Men klimaendringene skaper stor usikkerhet om hva fremtiden vil bringe.

– Mount Everest mister snø og har blitt tørr og steinete, sier den britiske klatreren Kenton Cool (49) i et intervju med Reuters.

Siden han besteg fjellet for første gang i 2004, har Cool observert flere endringer langs ruten til toppen. Denne uken gjennomførte han sin 17. tur til verdens tak.

– Hvis du går tilbake til midten av 2000-tallet, brukte det å være masse snø, forteller Cool til nyhetsbyrået.

REKORD: Kenton Cool er den ikke-nepaleseren som flest ganger har nådd toppen av fjellet.

Dystert bakteppe

29. mai 1953 tok newzealenderen Edmund Hillary og den nepalske sherpaen Tenzing Norgay seg opp til toppen av den 8.849 meter høye fjelltoppen. Siden har tusenvis av klatrere besteget Mount Everest, og hundrevis har mistet livet.

70-årsjubileet skal feires med hyllester til både lokale og utenlandske klatrere, men det skjer med et dystert bakteppe. Klimaendringene har allerede ført til store endringer for fjelltoppen og naturen rundt, og verre kommer det til å bli.

Isbreene og snøen smelter, samtidig som værforholdene blir stadig vanskeligere og mer uforutsigbare. Mange er urolige for hva fremtiden vil bringe, ikke minst de som er avhengig av klatrere og turister for å tjene til livets opphold.

SHERPA: Phurba Tenjing er urolig.

Sherpaene bekymret

Aller mest bekymret er sherpaene, folket som har vokst opp ved foten av Mount Everest, og som tilber fjellet som Moder jord.

– Effekten av klimaendringene rammer ikke bare sjødyrene i Antarktis, hvalene og pingvinene, det har også en direkte innvirkning på fjellene i Himalaya og folket der, sier den kjente sherpaen Ang Tshering.

Info Mount Everest Verdens høyeste fjell over havoverflaten med sine 8849 meter.

Ligger på grensen mellom Nepal og Tibet/Kina. Grensen går tvers over fjellets toppunkt.

Har blitt besteget over 9000 ganger av flere enn 5000 ulike klatrere.

Kami Rita Sherpa er den klatreren som har nådd toppen flest ganger. Han nådde toppen for 24. gang i mai 2019. Vis mer

Sherpaguiden Phurba Tenjing har besteget Everest 16 ganger. Nå bruker han bare en halvtime på en rute om det tidligere tok ham fem til seks timer å tilbakelegge. Før var hele ruten dekket av is, i dag stikker steinene opp.

– Tidligere nådde svære isblokker i Khumbu-breen helt ned til baseleiren. Men nå ser vi dem ikke lenger i nærheten, sier Phurba Tenjing.

Nye studier viser at isbreene ved Mount Everest i løpet av 30 år har mistet like mye is som det tidligere tok 2000 år å bygge opp.

NORSK: Kristin Harila kommer til Katmandu i Nepal 4. mai. Hun vil forsøke å klatre de 14 høyeste toppene i verden raskere enn noen annen.

Forskere har også funnet ut at tykkelsen på isbreen South Col, som ligger rundt 7.900 meter over havet, har krympet med over 54 meter de siste 25 årene.

Millioner avhengige

Annen forskning viser at 40 prosent av isbreene i Himalaya har forsvunnet i løpet av de siste århundrene.

Ifølge glasiologen Duncan Quincey tiner trolig isen raskere enn noensinne tidligere.

– Det skaper utfordringer for alle i området, og selvfølgelig for millioner av mennesker som bor lenger ned, sier Quincey.

For i dag er millioner av mennesker avhengige av elvene i Himalaya, både som drikkevann og til jordbruket.