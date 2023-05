BARN KAN HA OVERLEVD: Funn tyder på at barna som var ombord på flyet, kan ha overlevd. Den yngste er 11 måneder.

Militæret legger ut «overlevelsespakker» for savnede barn i Amazonas

I snart tre uker kan barna ha overlevd i Amazonas i Colombia etter en flykrasj. CNN melder at militæret har lagt ut overlevelsespakker i jungelen.

For nesten tre uker siden krasjet et fly i Amazonasjungelen.

Tre voksne døde i ulykken, inkludert piloten og de fire savnede barnas mor.

Det har pågått en stor leteaksjon i Amazonasjungelen etter de søsknene, som er 11 måneder, fire år, ni år og 13 år gamle.

Nå melder Colombianske myndigheter at de fra lav høyde kaster ut overlevelsespakker for de savnede barna.

CNNs reporter beskriver at myndighetene håper barna finner pakkene og bruker dem – og at det også vil hjelpe militæret å finne barna. Pakkene inneholder vann, mat, bluss og fløyter.

LETEAKSJON: Militæret leter etter barna med sporhunder. Foto: COLOMBIAN AIR FORCE / Reuters

Myndighetene opplyser også om at de jobber ustanselig for å finne de savnede søsknene.

Barna er fra urfolkssamfunnet Huitoto, som er kjent for å leve i den avsidesliggende jungelen.

Kan ha overlevd

Det er nemlig flere funn tyder som tyder på at det er håp for at barna kan ha overlevd flykrasjen - og enda lever i jungelen.

Militæret har tidligere sagt at leteaksjonen ble intensivert etter at de kom over et «tilfluktsrom bygget på en improvisert måte med pinner og grener».

På bilder utgitt av militæret kan man også se sakser, sko og hårbånd mellom grener. En drikkeflaske og halvspiste fruktbiter var også blitt oppdaget før de fant tilfluktsrommet.

DRIKKEFLASKE: Dette er et av funnene som kan tyde på at barna har overlevd flykrasjen. Foto: HANDOUT / AFP

Det vites ennå ikke hva som har forårsaket flykrasjen.

Men CBS skriver at colombias katastrofeberedskap har rapportert at piloten meldte om problemer med flyets motor bare minutter før det forsvant fra radaren.

Flytransport er vanlig i regionen, da det er få veier og vanskelig med transport via elven.

