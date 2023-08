Historisk månelanding: India først på månens sørpol

India har gjennomført en vellykket månelanding i Chandrayaan-3-toktet. Det ubemannede landingsfartøyet Vikram landet trygt.

Russland mislyktes i helga, da deres Luna-25 krasjet inn i månens overflate.

Tirsdag har India derimot lyktes. Deres romfartøy landet rundt klokken 14.30 norsk tid..

– Indias suksess tilhører hele menneskeheten, sier landets statsminister Narendra Modi.

Målet er å utforske sørpolen, der det er håp om at menneskehetens første permanente base på månen kan opprettes. Dersom det er vannis i de dype kratrene, kan det også bli et springbrett for ekspedisjoner videre ut i verdensrommet.

India hadde et mislykket forsøk i 2019, men landets romfartsbyrå sier at alt ser bra ut før landingen denne gangen. Bildene fra fartøyet ser lovende ut.

20. august prøvde Russland på nøyaktig det samme som India nå har klart. Forsøket gikk derimot opp i flammer.

Romfartøyet skal ha snurret inn i en ukontrollert bane, og Russland mistet kontroll.

– Romsonden beveget seg inn i en uforutsigbar bane, og «sluttet å eksistere» som følge av kollisjonen med månens overflate, sa Roskosmos i en uttalelse, ifølge Reuters.

Roskosmos er Russlands statlige romselskap.

Kort tid etter nyheten om krasjet, twitret Indias statlige romselskap at de lander på månen 23. august, noe de nå har klart.