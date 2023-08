Flere russiske medier har publisert dette bildet av det som skal være flyet.

Russiske medier: Wagner-sjef Prigozjin død etter flystyrt

Et privatfly krasjet på vei fra Moskva til St. Petersburg. Den beryktede Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var om bord i flyet og er blant de omkomne, ifølge statlige russiske nyhetsbyråer.

Ti personer er døde etter at privatfly krasjet nord for Moskva, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Nyhetsbyrået, som viser til det russiske Luftfartstilsynet, skriver at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var på passasjerlisten.

Prigozjin gjorde opprør mot Russlands militære ledelse i juni da Wagner-gruppen tok seg inn i Russland.

Wagner-sjefen oppfordret russere til å slutte seg til ham etter at han anklaget Russlands forsvarsminister for å ha beordret et angrep på Wagner-soldater. Prigozjin nektet for at dette var et militærkupp.

Onsdagens flystyrt skal ha skjedd i fylket Tver, som ligger mellom Moskva og St. Petersburg. Det private jetflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

– Det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord, skriver departementet på meldingstjenesten Telegram.

Ifølge departementet handler det om et fly av typen Embraer Legacy.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Det russiske mediet RT har snakket med vitner på stedet.

– Jeg hørte en lyd og så opp på himmelen og kunne se at et fly begynte å ryke og redusere høyden og hastigheten kraftig, forteller en innbygger i landsbyen Poddubie.

– Flyet begynte å falle og da det forsvant bak toppen av trærne hørte jeg en høy eksplosjon. Etter omtrent tretti sekunder så jeg svart røyk, forteller innbyggeren videre.

På Telegram melder også det russiske nyhetsbyrået RIA at en etterforskning er igangsatt som følge flystyrten.

Også de melder at Wagner-sjef Prigozjin skal ha vært en av passasjerene.

Wagner-gruppen har foreløpig ikke kommet med noen uttalelse på sin Telegram-konto.

Aktiver kart

23. juni sto den beryktede Wagner-sjefen bak et væpnet opprør mot Moskva.

I lang tid hadde han uttrykt en voldsom misnøye med hvordan krigføringen i Ukraina gikk, og han var i åpen konflikt med det russiske forsvarsdepartementet.

Under opprøret okkuperte de deler av den strategisk viktige byen Rostov, før andre soldater rykket inn mot Moskva. I siste liten ble kuppforsøket avbrutt mot at Wagner-toppen skulle flytte til Belarus.

I ettertid av kuppforsøket har det hersket stor usikkerhet om hvor Wagner-topp Prigozjin befant seg, men tidligere denne uken dukket det opp en video som skulle vise ham i Afrika.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post