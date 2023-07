NEW DEHLI: Medlemmer av «All India Mahila (AIMC) Congress» krangler med en politistyrke under protester mot seksuell vold i New Delhi torsdag.

Brutal video vekker sterke reaksjoner i India

En video som viser to nakne kvinner bli slått, befølt og ført ut på et jorde har vekket enormt raseri i India. Videoen kommer i kjølvannet av en dødelig etnisk konflikt mellom hinduer og kristne.

Kortversjonen En video som viser mishandling av to nakne kvinner har skapt raseri i India. Videoen kommer etter en dødelig etnisk konflikt mellom de kristne Kuki-Zo og de hinduistiske Meitei i Manipur, nordøst i India.

Videoen, som dateres tilbake til 4. mai, gikk viralt på Twitter torsdag. Kvinnene skal være fra Kuki-Zo-gruppen, og ble ført ut på et jorde av en mob fra Meitei.

Etter at videoen gikk viralt har indisk politi igangsatt en etterforskning av gjengvoldtekt. En person er arrestert, og flere arrestasjoner er ventet.

Statsminister Narendra Modi har uttrykt at hendelsen bringer «skam over hele landet» og forsikret at ingen skyldige vil bli spart.

Indias høyesterett har uttrykt stor bekymring over videoen og krever informasjon om hvordan gjerningspersonene skal arresteres. Vis mer

Videoen gikk viralt på Twitter torsdag, men ifølge Al Jazeera stammer den opprinnelig fra 4. mai i vår.

Dagen før videoen ble filmet, den 3. mai, brøt det ut opptøyer mellom de to etniske gruppene Kuki-Zo og Meitei i delstaten Manipur, nordøst i India.

Den lille delstaten Manipur styres av det hindunasjonalistiske partiet BJP, som også er partiet til statsminister Narendra Modi.

Kvinnene i videoen skal tilhøre Kuki-Zo, som følger kristen tro. Den andre etniske gruppen, Meitei, er primært tilknyttet hinduismen.

Kvinnene skal ha blitt ledet ut på et jorde av en mob som tilhører Meitei. Ifølge britiske The Guardian skal flere av mennene angivelig ha ropt: «Hvis dere ikke tar av dere klærne, dreper vi dere».

Grunnen til at videoen går viralt først nå, er ifølge Al Jazeera at det har vært et internettforbud i Manipur siden 3. mai.

Én er arrestert

Indisk politi melder om at de har opprettet en sak om gjengvoldtekt. En mann er arrestert, og politiet legger til at andre vil bli arrestert snart.

De to kvinnene i videoen skal være henholdsvis 21 og 42 år gamle. Ifølge den første rapporten som ble overlevert til politiet skal 21-åringen ha blitt gjengvoldtatt, skriver Al Jazeera.

Info Meitei og Kuki-Zo gruppene: Begge de etniske gruppene bor i delstaten Manipur, nordøst i India.

Meitei gruppen utgjør mer enn halvparten av Manipur’s befolkning på 3,5 millioner, og bor hovedsakelig i hovedstaden Imphal.

Kuki-Zo and Naga gruppene bor i distriktene i rundt.

Meitei gruppen er hovedsakelig hinduistiske.

Kuki-Zo gruppen er hovedsakelig kristne. Kilde: Al Jazeera Vis mer

Videoen som nå har gått viralt viser ifølge BBC hvordan voldtekt blir brukt som våpen i konflikter.

Konflikten i Manipur har så langt krevd 140 menneskeliv, skriver flere medier. Majoriteten av de drepte tilhører den kristne minoriteten Kuki-Zo. Ifølge BBC er 60.000 på flukt, i det mange omtaler som en nesten-borgerkrig i delstaten.

PROTEST: Medlemmer av det politiske partiet Aam Aadmi protesterer mot vold i delstaten Manipur den 20. juli. Protesten foregikk i Bangalore sør i India. NEW DEHLI: Et medlem av «Indian Youth Congress» blir tatt med av politiet under en protest mot seksuell vold mot kvinner og for fred i Manipur torsdag 20.juli. Protesten foregikk i New Dehli. PROTESTERER: Medlemmer av «Indian Youth Congress» roper slagord under protesten. NEW DEHLI: Et medlem av «Indian Youth Congress» blir tatt med av politiet under en protest mot seksuell vold mot kvinner og for fred i Manipur torsdag 20.juli. Protesten foregikk i New Dehli.

– Ingen skyldige vil bli spart

Torsdag morgen adresserte statsminister Modi konflikten for første gang. Ifølge The Guardian skal Modi ha sagt at angrepet på kvinnene har «brakt skam over hele landet».

– Jeg ønsker å forsikre nasjonen om at ingen skyldige vil bli spart, sa statsministeren i en tale da det indiske parlamentet åpnet.

– Vi vil handle i henhold til loven. Det som skjedde med Manipurs døtre kan aldri tilgis. Mitt hjerte er fylt av smerte og sinne, her jeg står ved siden av demokratiets tempel, uttalte Modi.

Statsministeren, som tidligere har høstet kritikk for sin taushet om den blodige konflikten i Manipur, oppfordret samtidig alle landets ledere om å jobbe for at Indias kvinner skal være trygge.

Indias høyesterett sa torsdag at de var «dypt rystet» over videoen. De ba samtidig om å bli informert om hvordan gjerningsmennene skal arresteres.

– I et konstitusjonelt demokrati er dette uakseptabelt, sa høyesterettsdommer D.Y. Chandrachud, ifølge BBC.

SKAM: Indias statsminister Narendra Modi uttalte torsdag at saken om de to kvinnene har brakt «skam over hele landet».

Situasjonen i Manipur har vært anspent i flere måneder etter at konflikten blomstret opp i mai.

Bakgrunnen for konflikten skal ifølge Al Jazeera være protester mot Meitei gruppen sitt ønske om å bli utpekt som en «scheduled tribe», en offisiell betegnelse som vil gi dem fordeler når det kommer til utdanning og arbeid i staten.

AKTIVIST: Aktivister fra All Tribal Students Union Manipur (ATSUM) holder en plakat under en protest mot den pågående etniske volden i den nordøstlige indiske delstaten Manipur. Dette var i New Delhi den 31. mai 2023. REAGERER: Et medlem av kuki gruppen mens hun deltar i en solidaritetsdemonstrasjon mot den påståtte etniske rensingen i delstaten Manipur i New Delhi, India, 31. mai 2023. Protester og sammenstøt brøt ut i Manipur tidligere i mai på grunn av planer om å utvide de økonomiske kvotene til majoritetssamfunnet Meiti i Manipur. BRANN: Dette bildet er fra en video og viser røyk fra brennende hus i Manipur søndag 28. mai i år. BRANN: Bildet viser det som er igjen av brente hus den 31. mai i landsbyen Kangpokpi som ligger rundt 43 kilometer fra hovedstaden i Manipur.