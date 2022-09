PØLSEMAT: Petra Hellström (60) holder frem en pakke falukorv, som er blitt langt dyrere den siste tiden. Mannen Magnus (60) vet hvem han mener har skylden.

En pølse i valgstriden: − Dette er Magda-priser

STOCKHOLM (VG) Nasjonalskatten falukorven er blitt et symbol på alt som går dårlig i Sverige.

«Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn», sa den tidligere tyske rikskansleren Otto von Bismarck i sin tid.

Det er valg i Sverige på søndag, og den folkekjære pølsen falukorven har fått tildelt en hovedrolle. Det som ellers ville vært som en pølse i slaktetiden er blitt en pølse midt i valgstriden.

Men det er ikke innholdet i pølsen som er temaet. Det er prisen på den.

– Falukorven er et symbol på alt som går galt i Sverige nå, har Kristdemokrat-lederen Ebba Busch uttalt på Sveriges Radio.

SLUTT PÅ PØLSEFESTEN? Ebba Busch, leder for Kristdemokraterna, holder opp en falukorv under partilederdebatten på Sveriges Radio 2. september. Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson tar et bilde av det hele.

I fjor kostet det høyst ordinære og populære svenske kjøttproduktet 25 svenske kroner.

– Nå koster den 40 kroner fordi vi har fått Magda-priser, sier Busch.

Info FAKTA: Disse kjemper om makten I Sverige er det nasjonalforsamlingen Riksdagen som velger statsministeren. Dette er kandidatene: Magdalena Andersson (55) fra Uppsala. Nåværende statsminister og leder for Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets søsterparti. Ble valgt i november 2021, etter et lengre politisk drama, og er Sveriges første kvinnelige statsminister. Utdannet økonom og har vært finansminister. Er gift og har to barn. Populært kalt «Magda», og omtales som en godt likt og tydelig politiker.

Ulf Kristersson (58) fra Lund. Leder for det konservative Moderaterna siden 2017, Høyres søsterparti. Utdannet siviløkonom. Har lang fartstid i Riksdagen, og har vært sosialforsikringsminister. Er gift og har tre barn. Omtales som en noe kjedelig politiker. Vis mer

«Magda» er kallenavnet til den sittende statsministeren Magdalena Andersson, leder for Socialdemokraterna.

I ettertid har det vist seg at den reelle prisøkningen på falukorv er 22,3 prosent – altså noe mindre enn Busch antyder, men det er like fullt snakk om en betydelig økning.

«MAGDA»: Magdalena Andersson skrev historie da hun i november ble Sverges første kvinnelige statsminister. Hun ber hun folket om fire nye år.

Pølser og politikk

Busch er en del av den borgerlige blokken ledet av Moderaternas Ulf Kristersson, som håper på å vinne over regjeringsmakten søndag.

Det er foreløpig dødt løp mellom de to blokkene, viser Aftonbladets meningsmåling, og det går mot en valgthriller i Sverige søndag.

For halvt norske Ebba Busch har falukorven blitt en nær følgesvenn i valgkampen, og hun vifter med den svenske pølsen på både torgmøter og direktesendt TV.

1 / 4 ÖREBRO: Ebba og falukorven på Stortorget i Örebro 4. september. STUREPLAN: Ebba og falukorven på Stureplan i Stockholm 6. september. PÅ TV: Ebba og falukorven blir intervjuet av Aftonbladet etter debatten i Sveriges radio. PÅ PODIET: Ebba og falukorven under et valgkampmøte i Stockholm 10. september, dagen før valget. forrige neste fullskjerm ÖREBRO: Ebba og falukorven på Stortorget i Örebro 4. september.

For det er hun blitt anklaget for å være «populist» av Centerparti-leder Annie Löof, som støtter den rødgrønne blokken i dette valget.

– Den er symbolet på et Sverige hvor familier har tid til hverandre, tid til å se hvert enkelt barn, et Sverige hvor ingen barn trenger å forlate middagsbordet med rumlende mage, parerer Busch.

Info FAKTA: Dette er de politiske blokkene Svensk politikk deles grovt sett inn i to blokker: De rødgrønne: Socialdemokraterna (Arbeiderpartiets søsterparti), Vänsterpartiet (sammenlignes med norske SV og Rødt) og Miljöpartiet. Centerpartiet har ved dette valget valgt å støtte Magdalena Andersson, for å unngå å få Sverigedemokraterna i regjering. De borgerlige: Moderaterna (Høyres søsterparti), Kristdemokraterna og Liberalerna (Venstres søsterparti). Sverigedemokraterna (sammenlignes med Frp, men mer ytre høyre) er blokkuavhengige, men vil støtte en borgerlig regjering ved dette valget. Men det er uenigheter innenfor blokkene som skaper hodebry: Centerpartiet og Vänsterpartiet nekter å sitte i regjering sammen.

Moderaterna og Kristdemokraterna vil ikke slippe Sverigedemokraterna inn i regjering. Og Kristdemokraterna vil heller ikke ha med Liberalerna. Liberalerna og Socialdemokraterna ønsker ikke å samarbeide. Vis mer

Annie Reuterskiöld, politisk journalist i den svenske avisen Dagens Nyheter, har observert lignende retorikk fra partiet over tid.

– Falukorven skal være et symbol på vanlige velgeres hverdag. Kristdemokraterna har lenge markedsført seg på denne måten, ved å stå på samme side som «virkelighetens folk» i kontrast til en kulturell og politisk elite, sier hun til VG.

Et stykke svensk historie

Hva synes de svenske velgerne?

På kjølen på en matbutikk i Stockholm sentrum, dagen før riksdagsvalget, møter VG ekteparet Petra (60) og Magnus Hellström (60).

– Falukorv er barnemat. Vi kjøpte det da barna var små, men nå foretrekker vi chorizo, noe det smaker mer av, sier Magnus med et smil.

– Vi kjøper det jo av og til når vi har det travelt, skyter kona Petra inn.

FOR ALLE: Falukorven har vanligvis vært noe alle svensker har hatt råd til.

Det ligger mye svensk historie i falukorven. Den stammer fra kobbergruvene ved Falun på 1500- og 1600-tallet. Der brukte de okseskinn til å lage rep, og kjøttet som ble til overs etter slakting ble til den tykke, store pølsen – falukorven.

– Falukorven er et nasjonalt symbol for Sverige, slår ekteparet Hellström fast.

FORETREKKER CHORIZO: Ekteparet Hellström er ferdig med falukorven, men hisser seg likevel opp over prisene.

«Alt» handler om strøm

– Men hvorfor er pølsen blitt så mye dyrere, mener dere?

– Fordi diesel og strøm er blitt så dyrt, og da blir det dyrere for bøndene å produsere kjøttet, og da blir det til slutt dyrere for oss å kjøpe det.

Det svenske valget preges av strømkrisen i så stor grad at flere politiske kommentatorer har døpt det «el-valet», eller «strømvalget». Og diskusjonen går hett for seg: Er det Magda-priser eller Putin-priser? Hvem har egentlig skylden?

– Det er Magda-priser, slår Magnus Hellström fast.

Vil ha kjernekraftverk

50-åringen er overbevist om at energikrisen er politisk konstruert av den svenske regjeringen og at problemene oppstår fordi EU har gjort seg så avhengig av russisk brensel.

– Vi risikerer strømavbrudd fordi strømmen ikke blir overført fra Nord- til Sør-Sverige på grunn av høye priser. Det føles ut som om vi lever i en bananrepublikk. Regjeringen er tvunget til å gjøre noe.

Og ekteparet Hellström vet hva de mener bør bli gjort. De er for å bygge flere kjernekraftverk, slik den borgerlige blokken med Moderaterna-leder Ulf Kristersson i spissen tar til orde for.

– Vi stemmer på Kristdemokraterna, og vil ha en høyreregjering.

VALGKAMP: Plakater fra de svenske partiene preger gatebildet i Stockholm.

– Nordmenn er mye smartere

Ekteparet bor i en leilighet på Älvsjö i Stockholm. De sier de allerede merker de stigende strømprisene.

– Prisene påvirker oss, men vi overlever. Vi har venner i Skåne, og de er ti ganger så sinte som oss, sier Magnus Hellström.

I Sør-Sverige er det så ille at et av strømselskapene har bedt kundene om ha en buffer på 50.000 svenske kroner til strøm, eller å ta opp lån for å betjene regningen.

– Hva synes dere om at Norge har innført strømstøtte til husholdningene, der staten tar 80 prosent av kostnadene når strømmen koster over 70 øre per kilowattime?

– Det er rart at den svenske regjeringen ikke ser til nabolandene for å lære. Det er bare å erkjenne – nordmenn er mye smartere enn oss, sier Magnus.