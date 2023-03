MØTTES I BRUSSEL: Jens Stoltenberg ledet møtet med representanter fra Tyrkia, Sverige og Finland i Nato torsdag.

Tyrkia: Sverige har gjort Nato-fremskritt

Sverige og Finland må trolig vente til etter valget i Tyrkia i mai med å få godgjent sitt Nato-medlemskap. Torsdag møttes landenes representanter med generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

– Landene er enige om at en rask godkjennelse av medlemskapet for både Finland og Sverige vil være i alles interesse, og at deres medlemskap vil styrke alliansen, skriver forsvarsalliansen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Godkjenning av medlemskapsavtalen har skjedd i 28 av de 30 Nato-landene. Nå gjenstår fortsatt grønt lys fra parlamentene i Ungarn og Tyrkia. Ungarns godkjenning ventes senere i mars.

Oscar Stenström, Sveriges sjefsforhandler, sa etter møtet at han redegjorde for de svenske endringene i terrorfinansiering, ny terrorlov og hvordan Sverige har fjernet hindringene for våpeneksport til Tyrkia.

– Vår motpart Tyrkia har erkjent og akseptert at det har skjedd fremskritt i de avgjørelser som vi har tatt, sa han til pressen etter møtet.

Kan skje etter valget

Likevel fikk de ikke noe endelig grønt lys fra Tyrkia i løpet av møtet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil trolig avgjørelsen i Tyrkia utstå til etter valget i Tyrkia senere i vår.

Sannsynlig valgdag er 14.mai, med en mulig andre valgrunde et par uker senere.

Jens Stoltenberg sier at han håper at landene kan delta som fulle medlemmer om kort tid:

– Tiden er inne for alle allierte til å avslutte prosessen med ratifikasjon, og ønske Finland og Sverige velkommen som fulle medlemmer i Nato før det kommende toppmøtet i Vilnius, sa Stoltenberg ved åpningen av møtet.

Han har tidligere sagt at prosessen har hans høyeste prioritet.