JA TIL FINLAND: Rådgivere til president Recep Tayyip Erdogan, sier til VG at landet er klare til å slippe inn Finland i Nato. Men ikke Sverige.

Erdogan-rådgiver til VG: − Vi er klare til å slippe inn Finland

Tyrkia er klare til å slippe Finland inn i Nato, bekrefter president Erdogans rådgiver til VG. Sverige kan få sitt Nato-medlemskap godkjent av Tyrkia før eller under Nato-toppmøtet i juli, ifølge VGs opplysninger.

– Vi har ikke noe problem med Finland. Vi er klare til å slippe dem inn i Nato, dersom de er villige til å bli medlem uten Sverige, sier İlnur Çevik til VG på telefon fra den tyrkiske hovedstaden Ankara.

Han er sjefrådgiver i president Erdogans stab og medlem av presidentens utenriks og sikkerhetspolitiske råd.

– Er dette det samme som president Recep Tayyip Erdogan mener?

– Det er beslutningen til den tyrkiske regjeringen. Vi har ikke noen krangel med Finland.

Nyhetsbyrået Reuters har meldt at den tyrkiske nasjonalforsamling planlegger å ratifisere Finlands Nato-søknad allerede før valget i mai.

Men Sveriges holdes fortsatt utenfor – den søknaden skal behandles separat, ifølge Reuters.

Torsdag og fredag reiser Finlands president Sauli Niinistö til Tyrkia, og skal møte Erdogan for å diskutere Finlands Nato-søknad.

PÅ INNSIDEN: Ilnur Cevik er seniorrådgiver til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Sinne mot Sverige

Çevik bekrefter at Tyrkia trolig åpner for Finland før Sverige. Den endelige beslutningen må uansett tas av presidenten og regjeringen, før parlamentet kan stemme.

– Vi kan bli enige med Finland, det er ikke noe problem. Det har tatt tid siden de har insistert på å stå sammen med Sverige. Men nå har Finland vist mer vilje til å diskutere med oss på egen hånd.

– Hvor langt unna er dere enighet med Sverige?

– Langt unna. Sverige har ikke holdt sine løfter til Tyrkia. Vi har enorme problemer med å akseptere deres håndtering av PKK-tilhengere. Ja, Sverige sier de er terrorstemplet, men de løper rundt i gatene i skaper kaos og demonstrerer mot Tyrkia, sier Çevik.

PKK er det kurdiske arbeiderpartiet, som er forbudt i Tyrkia og er terrorstemplet av både EU og USA. Partiet har mange sympatisører i Sverige, og det skapte sinne i Tyrkia da de tente på en dukke av Erdogan under en demonstrasjon.

JOBBER I KULISSENE: NATO toppmøte Madrid i juni i fjor. Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, generalsekretær Jens Stoltenberg, president Recep Tayyip Erdogan, president Sauli Niinistö og statsminister Magdalena Andersson.

Kan løse seg for Sverige også

En sentral kilde i forsvarsalliansen sier til VG at det er innenfor rekkevidde at begge søkerlandene skal ha oppnådd fulle rettigheter i Nato – før eller i løpet av Nato-toppmøtet i Litauens hovedstad Vilnius 11. og 12. juli.

Etter det VG får opplyst. er dette den interne oppsummeringen i forsvarsalliansen etter at representanter for søkerlandene Sverige og Finland møtte toppdiplomater fra Tyrkia i Brussel i forrige uke:

At Tyrkia vil godkjenne medlemskapsavtalen med Finland først. Men at Sveriges medlemskap vil bli godkjent få måneder senere.

Møtet i Brussel ble ledet av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Tiden er inne for alle allierte til å avslutte prosessen med ratifikasjon, og ønske Finland og Sverige velkommen som fulle medlemmer i Nato før det kommende toppmøtet i Vilnius, sa Stoltenberg ved åpningen av møtet.’

Finland er viktigere

Tyrkia og Ungarn er de to landene som fortsatt holder igjen godkjenningen av Finlands og Sveriges Nato-søknad. Tyrkia har bedt om en rekke innrømmelser fra de to landene.

Søknaden fra Finland må i så fall godkjennes før nasjonalforsamlingens arbeid avsluttes i midten av april.

Finland sees på som sikkerhetspolitisk mer viktige, og politisk mer akseptable, enn Sverige. Derfor kan Tyrkia være villige til å slippe inn Finland, forklarer tyrkisk ekspert.

MEDIEKJENNER: Gürkan Özturan drev tidligere den uavhengige nettavisen Dokuz 8 i Tyrkia. Nå jobber i pressefrihetsorganisasjonen MFRR i Tyskland, og følger med på mediebildet i hjemlandet.

– Jeg har lenge forventet at det kan bli en slik løsning, nemlig at det åpnes for Finland før Sverige, sier den tyrkiske mediekommentatoren Gürkan Özturan til VG.

Özturan forklarer at Finland både anses som viktigere, og mindre politisk vanskelig, å slippe inn i Nato.

– Til tross for at Erdogan-regjeringen har et bedre forhold til Russland enn Tyrkia hadde tidligere, så ligger tyrkisk sikkerhetspolitikk fast: Når Russland truer sine naboland, sees det på med bekymring i militæret og den politiske eliten i den tyrkiske hovedstaden Ankara, forklarer Özturan, og legger til:

– Finland har den svært lange grensen direkte inn mot Russland. Sikkerhetspolitisk anses det som viktigere å slippe Finland inn.

Les også Erdogans rådgiver til VG: – Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister President Erdogan står knallhardt på sine steile krav til Sverige og Finland.

Hatet mot Sverige

Men en annen grunn er enda viktigere, for å forklare at de to nordiske naboene trolig behandles ulikt: Det er ikke noe sinne mot Finland å spore i Tyrkia.

– Erdogan og hans parti har fyrt opp under konflikten med Sverige. Det oppfattes som et kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen får fritt spillerom til å kritisere Tyrkia i Sverige. Nå slike saker blusser opp, er det alltid Sverige det er fokus på.

Derfor er Özturan helt sikker på følgende: Selv hvis Finland skulle slippe inn før valget, så vil ikke det samme skje for Sverige.

Årsak: Innenrikspolitikk er viktigere enn sikkerhetspolitikk.

Les også Erdogan lover å «gjenreise Tyrkia»: – Raseriet er enormt President Recep Tayyip Erdogan har styrt Tyrkia i 20 år. For å holde på makten, lover han å bygge landet etter…

I Tyrkia er nemlig valgkampen i full gang. President Recep Tayyip Erdogan ligger dårlig an, 11 prosentpoeng bak opposisjonslederen.

– Hans tilhengere tennes av at det er konflikt mellom Tyrkia og et Vestlig land. Det så vi med konflikter med Tyskland og Nederland før Folkeavstemningen i 2017, sier Özturan.

– Erdogan fremstiller da Tyrkia som stort og viktig, og som at Tyrkia kan avgjøre skjebnen til et annet land.

– Hva med etter valget? Vil Tyrkias motstand mot Sverige endre seg da?

– Uansett hvem som vinner, så tror jeg i hvert fall at diskusjonen blir mer dempet, at det blir lettere å finne et kompromiss.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger