1 / 2 OKKUPERT OMRÅDE: Dette bildet, fra den 4. november, viser russiske soldater som inspiserer en bolig som skal ha blitt truffet av ukrainsk artilleri, i den okkuperte landsbyen Makiivka i Donetsk. OKKUPERT OMRÅDE: Dette bildet, fra den 4. november, viser russiske soldater som inspiserer en bolig som skal ha blitt truffet av ukrainsk artilleri, i den okkuperte landsbyen Makiivka i Donetsk. forrige neste fullskjerm OKKUPERT OMRÅDE: Dette bildet, fra den 4. november, viser russiske soldater som inspiserer en bolig som skal ha blitt truffet av ukrainsk artilleri, i den okkuperte landsbyen Makiivka i Donetsk.

Ukraina hyller massivt motangrep – hundrevis av rekrutter skal være drept

På årets første natt skal det ukrainske militæret ha beskutt en skole i russisk-okkupert område, der flere hundre soldater var stuet sammen. Nå hagler kritikken mot den russiske hæren – fra russiske nasjonalister.

Ifølge ukrainske kilder skal så mange som 400 russiske soldater ha blitt drept, og 300 skadet, i landsbyen Makiivka nyttårsnatten, skriver Ukrajinska Pravda.

De siterer det ukrainske forsvarets egen kanal på meldings-appen Telegram, og legger til at det var snakk nylig rekrutterte soldatene, som skal ha vært innlosjert i en yrkesskole som sto tom grunnet krigen.

Makiivka er et senter for kullproduksjon i den delen av Donetsk som er styrt fra Moskva.

Angrepet er ikke bekreftet av russiske myndigheter, men også det internasjonale nyhetsbyrået Reuters omtaler angrepet, og viser til at også det statlige russiske nyhetsbyrået TASS bekrefter at det har vært et angrep – selv om det kun melder om skader, og i mye lavere omfang.

Men andre russiske kilder bekrefter tilsynelatende det Ukraina hevder, nemlig at det er snakk om et massivt motangrep.

1 / 2 UKRAINSKE SOLDATER: Det er harde kamper flere steder i Donetsk, der ukrainske soldater forsøker å gjenerobre områder okkupert av Russland. UKRAINSKE SOLDATER: Det er harde kamper flere steder i Donetsk, der ukrainske soldater forsøker å gjenerobre områder okkupert av Russland. forrige neste fullskjerm UKRAINSKE SOLDATER: Det er harde kamper flere steder i Donetsk, der ukrainske soldater forsøker å gjenerobre områder okkupert av Russland.

Det Kreml-kontrollerte mediet Tsargrad skriver at antall ofre kan være fra 50 til flere hundre. De bekrefter også at det var soldater rekruttert etter mobiliseringen som var stasjonert der.

Den russiskinnsatte assisterende informasjonsministeren i Donetsk, Daniil Bezsonov, skriver på Telegram at «tilsynelatende var overkommandoen fortsatt ikke klar over egenskapene til dette våpenet (HIMARS)».

Han skriver at «de væpnede styrker i Ukraina startet angrepet det første minuttet inn i det nye året. Ifølge mine opplysninger brukte fienden nok en gang amerikanske HIMARS».

Det amerikanske våpensystemet HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) er blitt omtalt som et «supervåpen», som har endret krigslykken i Ukrainas favør.

Bezsonov kritiserer at soldatene ikke var bedre beskyttet: «I Donetsk er det nok av forlatte bygninger og kjellere der du kan plassere personellet. Hvis alt er opptatt, kan du grave bunkere», beskriver han.

NYTTÅRSVAKT: Ukrainske soldater avfyrer en artillerigranat fra en skyttergrav i Donetsk, natt til 1. januar.

Den kjente nasjonalisten Igor Strelkov skriver at «mange hundre» soldater er døde eller skadet etter angrepet.

Han skriver på Telegram at han ikke vet nøyaktig hvor mange. Strelkov skriver at «jeg ble advart om at det kunne skje». Han skriver at det var et ammunisjonslager i bygningen – og det gjorde at nesten hele bygningen ble ødelagt.

Den russiske propagandisten Andrej Medvedev skriver om angrepet på Telegram, og påpeker at «å anse fienden som en blind idiot i krigens tiende måner, er både farlig og kriminelt».

Også den ytterliggående TV-verten Vladimir Solovjov kritiserer den mangelfulle sikkerheten.

Det blir hevdet at bruk av mobiltelefoner skal ha avslørt soldatene.

Makiivka var tidligere kontrollert av russisk-støttede utbrytere, og er nå under direkte kontroll av den russiske okkupasjonshæren. I mai ble et oljelager i landsbyen truffet og flere kjøretøy ble satt i brann.