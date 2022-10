1 / 3 SØRGELIG SYN: Disse grindehvalene ble lørdag funnet døde på stranden Tupuangi på Chatham øyene i New Zealand. forrige neste fullskjerm SØRGELIG SYN: Disse grindehvalene ble lørdag funnet døde på stranden Tupuangi på Chatham øyene i New Zealand.

477 grindhvaler døde på to strender i New Zealand

Det var et grusomt syn som lørdag møtte innbyggerne på to avsidesliggende øyer i New Zealand. Hele 477 grindhvaler var gått på grunn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingen av de strandede hvalene kunne reddes. Alle døde av naturlige årsaker eller de ble avlivet i det Daren Grover beskriver som et «hjerteskjærende» tap. Han er leder av Prosjekt Jonah, en non-profit gruppe som redder hvaler.

Det er nyhetsbyrået AP som omtaler hendelsen.

Hvalene strandet på Chatham øyene hvor det bor rundt 600 mennesker og som ligger rundt 800 kilometer fra Sør- og Nordøya på New Zealand.

Miljøverndirektoratet opplyser at 232 hvaler gikk på grunn på stranden Tupuangi mens ytterligere 245 ble funnet på Waihere bukten.

For bare 14 dager siden ble det funnet rundt 200 grindhvaler på en avsidesliggende strand på den australske øya Tasmania.

– Disse hendelsene er tøffe og utfordrende, skriver Miljødirektoratet på Facebook.

– Selv om dette er naturlige forekomster, er det fortsatt trist og vanskelig for hjelpemannskapene, heter det videre.

Daren Grover fra Prosjekt Jonah forteller at de ikke kunne få ut frivillige for å prøve å få hvalene ut i sjøen igjen fordi øyene er så avsidesliggende og det er mye hai i farvannene.

– Vi forsøkte ikke å få hvalene på Chatham-øyene ut i havet igjen på grunn av risikoen for haiangrep på både mennesker og hvaler, så avlivning var det beste alternativet, sier Dave Lundquist, teknisk marinrådgiver i miljødirektoratet.

At hvaler går på grunn er ganske vanlig i New Zealand, skriver AP, spesielt i sommermånedene. Forskerne vet ikke helt hvorfor dette skjer, men mistenker at deres lokaliseringskapasitet forvirres av svakt skrånende sandstrender.

Ifølge Daren Grover er det mye mat for hvalene rundt Chatham-øyene, og når de svømmer nærmere land, går de plutselig fra dypt til veldig grunt vann.

– De er avhengige av ekkolokalisering, og likevel forteller den dem ikke at det blir grunnere og grunnere vann. Når de kommer nærmere land blir desorienterte og når tidevannet så går ut, er de strandet før de vet ordet av det.

Fordi øyene ligger så langt unna vil hvalene ikke bli gravet ned eller dumpet i sjøen.

– Naturen er god på gjenvinning og all energien som er lagret i kroppene til disse hvalene vil gå tilbake til naturen ganske raskt, sier Grover.