INVITERER PARTNERLAND: Moldova, Georgia og Bosnia er intivitert til Natos utenriksministermøte i neste uke. Generalsekretær Jens Stoltenberg (bildet) sier at Nato-landene vil styrke deres evne til å beskytte seg selv.

Nato-Stoltenberg: Putin mer brutal fordi han mislykkes i Ukraina

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier at økt brutalitet fra Russland mot Ukraina henger sammen med at de mislykkes i bakkekrigen. Tirsdag leder han Natos utenriksministermøte i Romanias hovedstad Bucuresti.

– Det er målrettede angrep fra Russland på forsyning av varme, lys og mat . Dette er en grusom start på vinteren for Ukraina, sa Stoltenberg.

Samtidig varslet han tøffere tider også for resten av Europa, med høyere priser på energi og mat.

– Vi betaler alle en pris for Russlands krig mot Ukraina. Men prisen vi andre betaler er i penger, mens ukrainerne betaler med blod, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel foran utenriksministermøtet.

Stoltenberg mener at angrepene på infrastruktur, strømforsyning, vann og varmeforsyning i Ukraina har en direkte forklaring i krigens gang på bakken i landet som er under russisk angrep:

– President Putin mislykkes i Ukraina. Og han svarer med mer brutalitet, sa Stoltenberg.

Inviterer partnerland

Stoltenberg varslet også økt støtte fra Nato-landene til Moldova, Georgia og Bosnia, som Nato-ledelsen mener er ekstra sårbare for russisk aggresjon.

De tre landene er ikke medlemmer i Nato, men deres utenriksministere vil bli invitert til en egen del av Nato-møtet i Bucuresti onsdag.

– De tre partnerlandene opplever russisk press på mange måter. På utenriksministermøtet vil vi ta nye steg for å hjelpe dem til å beskytte sin uavhengighet og styrke deres evne til å beskytte seg selv, sa Stoltenberg.

Også Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er invitert til å være til stede på møtet i Bucuresti.

– Vi skal møte Kuleba for å diskutere Ukrainas mest presserende behov, og vår langsiktige støtte, sa generalsekretæren.

Les også Huitfeldt om strøm-angrepene: Viser at Russland mislykkes militært Russlands bombing av strøm- og varmeforsyning i Ukraina er et tegn på at Russland taper krigen på bakken, ifølge…

Styrket luftvern

De siste ukenes utvikling i krigen i Ukraina har økt behovet for å styrke luftforsvaret, både i Urkaina og i Nato-landene som grenser opp til Ukraina.

Polen opplevde for få dager siden at et missil på avveie landet på deres territorium og drepte to personer.

Stoltenberg sa på pressekonferansen at Natos militære toppsjefer har fullmakt til å flytte militære ressurser østover i alliansen dersom det anses påkrevd.

– På utenriksministermøtet vil jeg også appellere til medlemslandene i Nato å øke sin støtte til Ukraina, og spesielt med luftvernmissiler. Men hvilke systemer de vil donere, bestemmer nasjonene selv, sa Stoltenberg.

– Det aller viktigste nå er å sikre at Ukraina får tilstrekkelig støtte slik at Putin ikke vinner, og sette Ukraina i stand til å ta tilbake okkuperte territorier, la han til.