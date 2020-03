HANDLER: President Donald Trump setter i verk flere tiltak for å bekjempe spredningen av coronaviruset onsdag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump vil ta i bruk lov fra Korea-krigen

President Donald Trump sier han vil iverksette «The Defense Production Act», en lov som ble vedtatt i 1950 i forbindelse med Korea-krigen, som gjør at presidenten kan ta mer styring over landets private sektor.

Nå nettopp

På en pressekonferanse onsdag sa Trump at han vil signere loven «i tilfelle vi trenger den», mens amerikanske myndigheter er i gang med å ruste seg for en økning i antall smittetilfeller av coronaviruset.

Ifølge CNN vil Trump ta i bruk loven for å sikre produksjon av masker og smittevernutstyr for å forhindre spredning av coronaviruset.

Loven gir presidenten mulighet til blant annet å pålegge bedrifter å fullføre kontrakter som anses nødvendige. Den gir også presidenten fullmakt til å etablere mekanismer for å dele ut materiell, tjenester og fasiliteter som anses nødvendige for nasjonalt forsvar.

Loven gir også presidenten fullmakt til å kontrollere den sivile økonomisektoren slik at materiell det er knapphet på er tilgjengelige for nasjonalt forsvar.

Utplasserer sykehusskip

Trump sier også at han vil øke landets testkapasitet og utplassere et sykehusskip fra marinen ved New York City, som er i ferd med å bli episenteret for pandemien i USA.

Et annet skip vil bli utplassert på vestkysten.

Presidenten sier også at han vil beordre stans i utkastelser og tvangssalg den neste måneden, fordi et økende antall amerikanere står i fare for å miste jobbene sine og dermed ikke være i stand til å betale husleie og avdrag på boliglån.

Tidligere på dagen kunngjorde Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau at grensen mellom de to landene vil stenges, med unntak for helt nødvendig personell og gods, som et tiltak for å hindre spredningen av smitten.

Åpner beredskapslagre

Forsvarsminister Mark Esper sier Forsvarsdepartementet vil tilgjengeliggjøre opptil fem millioner N95-masker og annet personlig beskyttelsesutstyr fra beredskapslagrene.

– Den første millionen masker vil bli tilgjengelige umiddelbart, sier han.

Han sier de også forbereder distribusjon av opptil 2000 respiratorer som kan brukes hvor det er behov.

les også Coronaviruset: Tre døde i Norge onsdag

100 døde

Trump har flere ganger de siste dagene omtalt koronaviruset som «det kinesiske viruset», trolig i et forsøk på å sverte Kina. De første tilfellene av viruset ble oppdaget i byen Wuhan i Kina. Episenteret for virusutbruddet er nå i Europa, ifølge WHO.

Tirsdag meldte CNN at antallet dødsfall forårsaket av viruset i USA hadde passert 100. Mer enn 6000 er så langt smittet i samtlige amerikanske delstater. Relativt få er imidlertid testet i USA sammenlignet med mange andre land, og forekomsten kan være langt høyere.

Amerikanske myndigheter har nå bedt innbyggerne om å unngå grupper på mer enn ti personer og oppfordret eldre om å holde seg hjemme, mens ungdommen har fått en påminnelse om å forholde seg til retningslinjene og unngå sosiale sammenkomster.

Trump sammenlikner tiltakene med det som ble gjort under andre verdenskrig, og sier det vil kreve «offer» fra nasjonen.

Publisert: 18.03.20 kl. 18:07

Les også

Fra andre aviser