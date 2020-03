KAN KJØPE MAT: Folk i Spania skal fortsatt få lov til å forlate hjemmene sine for å kjøpe mat, her fra en tom parkeringsplass i utkanten av Madrid lørdag. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix

Spania forbyr folk å forlate hjemmet

Spania stenger ned nesten hele landet i kampen mot coronaviruset, som nå har krevd 183 liv i landet. Hæren står klar til å håndheve restriksjonene.

NTB-AP-AFP

Regjeringen legger strenge begrensninger på bevegelsene til landets 46 millioner innbyggere, bekreftet statsminister Pedro Sánchez i en TV-sendt tale til nasjonen lørdag kveld.

Folk vil fra nå av bare få lov til å forlate hjemmene sine for å kjøpe mat og medisiner, reise til jobben, besøke sykehus og banker, eller foreta reiser knyttet til omsorg for barn eller eldre.

Militæret står klar til å gripe inn om det trengs i kampen mot smittespredning, sa den sosialdemokratiske statsministeren. Krisetilstanden gjelder i første omgang i to uker, og regjeringens dekret har umiddelbar virkning.

Det anslås at opptil 50.000 nordmenn bor i Spania i hele eller deler av året.

Fly snudde

Fly som var på vei til Spania, snudde da de første meldingene om den forestående nedstengningen kom tidligere lørdag.

På ett døgn er 1500 nye smittede og over 60 dødsfall registrert i Spania. Det totale antallet påviste smittetilfeller er over 5750, halvparten av dem i hovedstaden Madrid.

– Fra nå av går vi inn i en ny fase, sa Sanchez.

Skoler og butikker stenges

Alle politistyrkene, inkludert de lokale, skal settes under innenriksdepartementets kommando.

– Vi kommer ikke til å nøle med å gjøre det som trengs for å nedkjempe viruset. Vi setter helsa først, sier statsministeren.

Spania skal også umiddelbart stenge alle skoler, universiteter, restauranter, barer og hoteller, samt butikker med ikke-nødvendige varer. Lokale myndigheter i flere regioner har allerede innført lignende tiltak.

I Italias fotspor

Sánchez erkjente fredag at antallet smittetilfeller kan nå 10.000 i løpet av få dager, ikke langt fra antallet som Italia har meldt om.

Han varslet samtidig at regjeringen vil erklære en to uker lang krisetilstand, og detaljene ble lagt fram lørdag kveld etter et sju timer langt regjeringsmøte. Erklæringen av krisetilstand var tilsynelatende forsinket på grunn av uenighet med koalisjonspartner Podemos.

Spania følger i fotsporene til Italia, det hardest rammede landet i Europa, med å stenge ned deler av landet.

