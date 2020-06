DØDE: Søndag 23. februar ble Ahmaud Arbery skutt og drept. Foto: HANDOUT / REUTERS

Skal ha brukt rasistisk uttrykk etter å ha skutt joggeren Ahmaud Arbery

Ahmaud Arbery (25) ble skutt og drept på joggetur. Da han lå på bakken skal en av de siktede ha kommet med en rasistisk uttalelse.

Siri Nilsen Ahmer

Den 25 år gamle afrikansk-amerikaneren ble skutt og drept da han var ute og jogget i et nabolag ved Brunswick i staten Georgia i USA søndag 23. februar. Statsetterforsker Richard Dial sa i et rettsmøte torsdag at siktede Travis McMichael kom med en rasistisk bemerkning mens Arbery lå på bakken, skriver BBC.

Kjørte etter joggeren

Tre hvite menn, blant dem en tidligere politimann, er siktet i saken. To av mennene er far og sønn, Gregory McMichael og Travis McMichael.

Gregory skal ha ment at Arbery passet beskrivelsen til en som var mistenkt for å stå bak en rekke innbrudd, og ropte på sønnen sin, skriver BBC.

PROTEST: I slutten av mai begynte de første demonstrasjonene mot drapet på Ahmaud Arbery. På grunn av coronaviruset hadde mange uttrykt sin støtte til 25-åringens over sosiale medier. Foto: Stephen B. Morton / AP

les også Drapet som ryster USA: Ahmaud (25) ble skutt og drept på joggetur

Ifølge en politirapport tok de med seg en revolver og en hagle, hoppet inn i bilen og begynte å følge etter 25-åringen. Fra bilen skal de ha ropt etter Arbery: «Stopp, stopp!» og «vi vil prate med deg», før de kjørte forbi ham og stoppet.

Det skal ha foregått en kamp over haglen. Like etter var 25-åringen drept – skutt tre ganger, av Travis McMichael.

Video skapte ramaskrik

Den tredje mannen som er siktet, William Bryan, har filmet en video fra hendelsen fra bilen sin mens han kjørte bak Arbery. Videoen ble lekket 5. mai og skapte et ramaskrik landet rundt. Den er blant politiets viktigste beviser i saken. Først to dager etter at videoen dukket opp, ble de nå siktede mennene pågrepet.

SIKTEDE: Gregory McMichael (64) og sønnen Travis McMichael (34) er siktet for drapet på Ahmaud Arbery, som de forfulgte i en truck etter å ha sett ham jogge i nabolaget. Den tredje siktede heter William Bryan (50). Foto: Glynn County (Ga.) Detention Center

Drapet rystet USA

I et rettsmøte torsdag skal en dommer i Georgia ta stilling til hvorvidt det var nok bevis for å tiltale de tre mennene for å ha skutt og drept Arbery. I retten sa statsetterforsker Dial at Bryan hørte Travis McMichael si «fucking nigger» etter at Arbery var skutt, før politiet kom. Dial sa også at etterforskere fant meldinger med rasistisk innhold på telefonen til Travis McMichael.

DEMONSTRERER: Aktivister ønsker å få på plass en lov mot hatkriminalitet i Georgia. Foto: MICHELE TANTUSSI / EPA

Tidligere straffedømt

Samme dag som skytingen fant sted skal en annen person i nabolaget ha ringt politiet og fortalt at en mann med Arberys beskrivelse skal ha vært inne i et avsperret hus under oppussing.

25-åringen er også tidligere straffedømt, både for butikktyveri og for å ha hatt med seg en pistol til en basketballkamp på en ungdomsskole, skriver New York Times.

Familiemedlemmer og andre som har latt seg engasjere av saken, mener uansett om Arbery var inne i det avsperrede huset i forkant av skytingen, forsvarer ikke det at han skal ha blitt jaget av væpnede naboer.

– Om han hadde gjort noe kriminelt den dagen, burde han ha blitt tatt hånd om av politiet, sier moren Wanda Cooper ifølge New York Times.

Hun sier videre at hun tror sønnen ble forhåndsdømt av mennene på grunn av sin hudfarge.

