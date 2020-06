To suspendert etter at 75 år gammel mann ble alvorlig skadet – 57 politifolk slutter i protest

For tiende dag på rad fortsetter protestene mot politivold i USA. I byen Buffalo i New York er to politibetjenter suspendert etter at en 75 år gammel mann ble alvorlig skadet torsdag kveld. 57 slutter i protest mot behandlingen.

Oppdatert nå nettopp

Byen er den andre største i delstaten New York.

– Etter sammenstøt mellom to ulike grupper demonstranter som deltok i ulovlige protester etter at portforbudet trådte i kraft, dyttet to politibetjenter en 75 år gammel mann i bakken. Tilstanden hans er stabil, men alvorlig, skriver borgermester i Buffalo, Byron Brown, i en uttalelse på Twitter.

En video av hendelsen ble filmet av en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO. Videoen viser at en eldre mann faller bakover etter å ha blitt dyttet med blant annet en batong og blir liggende.

Etterhvert kan man se blod fra mannens hode. Etterpå forlater politibetjentene stedet, mens man kan høre at noen tilkaller legehjelp, skriver nyhetsbyrået Reuters. Radiostasjonen WBFO opplyser at mannen fikk hjelp av helsepersonell og ble hjulpet inn i en ambulanse.

Politiet opplyste senere at «en person ble skadet da han snublet og falt», ifølge WBFO.

Borgermester Brown skriver at han ble svært urolig over det han så i videoen, og at byens politisjef Byron Lockwood selv har beordret en umiddelbart gransking av hendelsen.

Guvernør Andrew Cuomo skriver på Twitter at han og borgermesteren er blitt enige om at de to betjentene skal suspenderes – uten lønn, ifølge borgermester Brown – inntil en formell gransking er klar.

– Denne hendelsen er helt uberettiget og fullstendig uverdig, skriver guvernør Cuomo og avslutter:

– Politibetjenter må håndheve – ikke misbruke – loven.

Slutter

I kjølvannet av suspenderingen har 57 betjenter i politiets beredskapsgruppe sluttet i protest mot behandlingen av sine to kolleger.

Politibetjentene slutter ikke i jobben, men trekker seg fra beredskapsgruppen i protest mot behandlingen deres to kollegaer har fått, Det skriver CNN.

– 57 trekker seg i avsky på grunn av behandlingen to av deres kollegaer fikk. De gjorde bare det de fikk ordre om, sier John Evans i Buffalos politiorganisasjon til kanalen WGRZ.

75 år gamle Martin Gugino er nå innlagt på sykehus, og tilstanden er alvorlig, men stabil. Lokale myndigheter opplyser at han er bevisst og at de håper han blir helt bra igjen.

Pågripelser i New York

Flere steder i USA gikk protestene fredeligere for seg torsdag enn de har gjort den siste uken, og stemningen var preget av mer sorg enn sinne, skriver New York Times.

Etter at portforbudet trådte i kraft klokken 20, strømmet imidlertid politiet til for å pågripe de som nektet å avslutte protestene, ifølge CNNs reporter Shimon Prokupecz, som befinner seg på Manhattan hvor også flere ble pågrepet natten før.

Han forteller at politiet slo til uten forvarsel.

– De kom fra øst, de kom fra vest, og de vrimlet over hele området. Det var tydelig at de ønsket å få demonstrantene bort fra gatene, sier han til sin egen kanal.

Også i bydelene Bronx og Brooklyn er flere blitt pågrepet, skriver New York Times. Demonstrantene skal ha blitt dyttet over på fortauene, og de ble omringet av politiet.

– Floyd-navnet lever videre

Tidligere på dagen deltok broren til George Floyd, Terrence Floyd, på en minneseremoni ved Cadman Plaza i Brooklyn.

– Broren min er borte, men Floyd-navnet lever videre. Jeg er takknemlig når jeg hører om minneseremoniene som pågår, jeg hører at det skjer over hele verden. Jeg takker Gud for dere alle, sa han i en følelsesladet tale til demonstrantene, skriver Washington Post.

HEDRET BROREN: George Floyds bror Terrence Floyd (i hvit T-skjorte) i demonstrasjonstog i New York torsdag. Foto: John Minchillo / AP

Etterpå gikk han sammen med folkemengden til Brooklyn Bridge, som de krysset for å komme over til Manhattan.

Flere andre steder pågikk det også fredelige protester torsdag. I Jamaica Plain i Boston ledet borgermesteren Marty Walsh en åtte minutter og 46 sekunders stillhet – like lenge som politimannen Derek Chauvin holdt George Floyd nede med kneet sitt.

Dette er George Floyd-saken 46 år gamle George Floyd døde 25. mai etter å ha blitt arrestert utenfor en butikk i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Under pågripelsen ble Floyd lagt i bakken, og flere videoer viser hvordan en politimann presser kneet mot nakken til Floyd i flere minutter.

Floyd sa til politibetjentene som holdt ham nede, at han ikke fikk puste.

Politimannen som forårsaket Floyds død, Derek Chauvin (44), ble fredag pågrepet og siktet for drap.

Hendelsen har ført til omfattende, til dels voldelige protester i en rekke amerikanske byer, mot politivold og systematisk rasisme. Vis mer

Hevet portforbud

I Washington D.C. kunngjorde borgermester Muriel Bowser at portforbudet er hevet. Politiet var også langt mindre synlig i gatene enn de foregående nettene.











På vei fra Det hvite hus til Lincoln Memorial passerte demonstrantene på dagtid mindre grupper av politifolk fra det amerikanske narkotikapolitiet DEA, skriver NTB. Kamuflasjekledde soldater som voktet minnesmerket, trakk seg unna da folk ankom for en stille markering som varte i nesten ni minutter.

Bare et par uniformerte betjenter var til stede på trappene ved monumentet.

GRILLMAT: Gratis mat og drikke ble delt ut til demonstrantene i Washington D.C. torsdag. Foto: Alex Brandon / AP

Ved Lafayette Square, der det mandag ble brukt makt for å fjerne demonstranter før Trumps mye omtalte spasertur til kirken St. John’s, bar protestene torsdag mer preg av å være en slags gatefestival, skriver Washington Post.

Et brassband spilte «Let it be», og flere boder solgte grillmat og snacks. Det var også flere taler på programmet.

Utover kvelden sørget kraftig regn for at demonstrasjonene løste seg opp, skriver nyhetsbyrået AP.

Også i Los Angeles ble portforbudet hevet torsdag kveld, skriver New York Times.

Publisert: 05.06.20 kl. 03:29 Oppdatert: 06.06.20 kl. 01:26

Les også

Fra andre aviser