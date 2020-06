TROSSET PORTFORBUDET: En demonstrant blir pågrepet på Manhattan i New York torsdag. Foto: John Minchillo / AP

Nye pågripelser under demonstrasjoner i New York

For 10. dag på rad fortsetter protestene mot politivold i USA. Mens portforbudet er blitt opphevet i Washington D.C., ble flere personer pågrepet i New York utover kvelden.

Flere steder gikk protestene fredeligere for seg enn de har gjort den siste uken, og stemningen var torsdag preget av mer sorg enn sinne, skriver New York Times.

Etter at portforbudet trådte i kraft klokken 20, strømmet imidlertid politiet til for å pågripe de som nektet å avslutte protestene, ifølge CNNs Shimon Prokupecz, som befinner seg på Manhattan. Han forteller at politiet slo til uten forvarsel.

– De kom fra øst, de kom fra vest, og de vrimlet over hele området. Det var tydelig at de ønsket å få demonstrantene bort fra gatene, sier han til sin egen kanal.

– Floyd-navnet lever videre

Tidligere på dagen deltok broren til George Floyd, Terrence Floyd, på en minneseremoni ved Cadman Plaza i Brooklyn.

– Broren min er borte, men Floyd-navnet lever videre. Jeg er takknemlig når jeg hører om minneseremoniene som pågår, jeg hører at det skjer over hele verden. Jeg takker Gud for dere alle, sa han i en følelsesladet tale til demonstrantene, skriver Washington Post.

HEDRET BROREN: George Floyds bror Terrence Floyd (i hvit T-skjorte) i demonstrasjonstog i New York torsdag. Foto: John Minchillo / AP

Etterpå gikk han sammen med folkemengden til Brooklyn Bridge, som de krysset for å komme over til Manhattan.

Flere andre steder pågikk det også fredelige protester torsdag. I Jamaica Plain i Boston ledet borgermesteren Marty Walsh en åtte minutter og 46 sekunders stillhet – like lenge som politimannen Derek Chauvin holdt George Floyd nede med kneet sitt.

Hevet portforbud

I Washington D.C. kunngjorde borgermester Muriel Bowser at portforbudet er hevet. Politiet var også langt mindre synlig i gatene enn de foregående nettene.











På vei fra Det hvite hus til Lincoln Memorial passerte demonstrantene på dagtid mindre grupper av politifolk fra det amerikanske narkotikapolitiet DEA, skriver NTB. Kamuflasjekledde soldater som voktet minnesmerket, trakk seg unna da folk ankom for en stille markering som varte i nesten ni minutter.

Bare et par uniformerte betjenter var til stede på trappene ved monumentet.

GRILLMAT: Gratis mat og drikke ble delt ut til demonstrantene i Washington D.C. torsdag. Foto: Alex Brandon / AP

Ved Lafayette Square, der det mandag ble brukt makt for å fjerne demonstranter før Trumps mye omtalte spasertur til kirken St. John’s, bar protestene torsdag mer preg av å være en slags gatefestival, skriver Washington Post.

Et brassband spilte «Let it be», og flere boder solgte grillmat og snacks. Det var også flere taler på programmet.

Utover kvelden sørget kraftig regn for at demonstrasjonene løste seg opp, skriver nyhetsbyrået AP.

Også i Los Angeles ble portforbudet hevet torsdag kveld, skriver New York Times.

MINNESEREMONI: Pastoren Al Sharpton leder et minutts stillhet for George Floyd i Minneapolis. Foto: NICHOLAS PFOSI / X07043

Før demonstrasjonene torsdag, ble en av flere planlagte minnestunder for George Floyd avhold på et universitet i Minneapolis. Her deltok profilerte amerikanere som pastoren Jesse Jackson, kongressrepresentanten Ilhan Omar og Minnesota-senator Amy Klobuchar, skriver NTB.

– Vi kommer til å fortsette til vi har endret hele rettssystemet, sa den kjente pastoren og borgerrettsforkjemperen Al Sharpton i sin tale under seremonien.

