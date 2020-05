Omstridt Johnson-rådgiver brøt karanteneregler: – Jeg angrer ikke

Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings bekrefter at han reiste over 40 mil unna sitt hjem, samtidig som han trodde han var coronasmittet.

Cummings er en av statsminister Boris Johnsons sentrale rådgivere, og skal ha brutt landets coronaregler flere ganger.

Britiske aviser avslørte i helgen at Cummings brøt karantenereglene flere ganger. Han reiste over 40 mil unna sitt hjem i slutten av mars da han trodde han var coronasyk.

På dagens pressekonferanse bekreftet Cummings det.

– Jeg vet at millioner har lidd, og tusenvis har dødd. Jeg vet at mange er sinte for det de har lest i mediene om mine handlinger, innledet Cummings.

Han fortalte at kona ble syk, og han mistenkte selv at han var smittet. Derfor var han bekymret for at de begge skulle bli såpass syke at de ikke kunne passe på barnet. I tillegg forklarte han at det var rettet trusler mot ham på sosiale medier, og at han derfor valgte å reise til en isolert hytte på farens eiendom. Han understreket også at han ikke var i kontakt med foreldrenes hus.

– Jeg skjønner hvorfor folk er sinte, men jeg tror og håper at når jeg har nå forklart omstendighetene, så ser de var dette en komplisert situasjon. Andre ville kanskje gjort noe annet, sier Cummings.

Et stykke ut i isolasjonen reiste Cummings og kona nesten fem mil unna til Barnham Castle. Cummings hevder at han slet med synet og derfor valgte å kjøre en tur for å se om han klarte å gjennomføre turen, før familien reiste tilbake til London.

Sky News sier at 20 konservative parlamentsmedlemmer nå har bedt han trekke seg fra stillingen, men Cummings selv avviser det.

– Jeg har ikke vurdert å trekke meg, sier Cummings.

Avsløringene har satt sinnene i kok, og mange briter har i løpet av helgen protestert utenfor boligen til Cummings, både ved å rope, vise fingeren, tegne på asfalten og spille av videoklipp på storskjerm. Flere politikere og helsearbeidere har krevd at Cummings går av etter avsløringene.

Flere ministre avviste lørdag at Cummings har gjort noe galt og Boris Johnson selv har forsvart ham. Cummings selv angrer ikke.

– Jeg angrer ikke på det jeg gjorde. Mange vil kanskje være uenige, men jeg tror det var rimelig i disse omstendighetene. Reglene er tydelige på at om det gjelder barn, så er det spesielle omstendigheter, sier Cummings og peker på unntak i karantenereglene, som gjelder spesielle omstendigheter.

Cummings forteller at han informerte statsminister Boris Johnson i uken etter at han reiste til Durham, men sier de begge var i så dårlig form at de ikke husker hva de snakket om.

– Jeg tror ikke det er en regel for meg, og en for andre mennesker. Jeg visste hva reglene var. De snakker om spesielle omstendigheter rundt barn, og jeg mener at jeg handler innenfor regelverket, sier Cummings.

Publisert: 25.05.20 kl. 17:57 Oppdatert: 25.05.20 kl. 18:21

