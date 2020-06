KRITISERES: Rett før dette bildet ble tatt, gikk politiet hardt til verks for å fjerne hundrevis av demonstranter rundt Lafayette Park. Foto: Patrick Semansky / AP

Demokratene vil fordømme Trumps behandling av demonstranter som grunnlovsstridig

Den demokratiske delen av Kongressen går til frontalangrep på Donald Trump for å sanksjonere bruken av tåregass og gummikuler mot demonstranter i Washington D.C. natt til tirsdag.

Nå nettopp

Et brudd på grunnloven og prinsippet om ytringsfriheten, beskriver Demokratene i Kongressen om gårsdagens hendelse, et steinkast fra Det hvite hus.

For å spre demonstrantene i nærheten, avfyrte politiet tåregass og gummikuler mot folkemengden for å klargjøre veien for presidenten og hans følge, slik at de kunne komme seg uhindret frem til en kirke i nærheten for en fotoseanse.

les også – Man får en følelse av anarki og dommedag

Reaksjonen mot demonstrantene rundt Lafayette Park, som på det tidspunktet oppførte seg fredelig, har skapt reaksjoner, ikke minst blant Trumps politiske motstandere. Nå vil Demokratene fordømme handlingen.

– Etter presidentens realityshow tok slutt i går, mens nasjonen nervøst betraktet kaoset som sluker oss, lå president Trump antagelig i sin egen seng, fornøyd med å ha tatt nok et skritt på diktatorstigen, sier Chuck Schumer, demokratisk senator og mindretallsleder, til New York Times.

Etter planen vil Demokratene legge frem et lovforslag som fordømmer responsen demonstrantene ble møtt med. Det skal ha vært justisminister William Barr som personlig ba politiet om å få demonstrantene fjernet, sier anonyme kilder i justisdepartementet til Washington Post.

Bruken av tåregass og gummikuler «bryter de grunnlovsfestede rettighetene til de fredelige demonstrantene», heter det i forslaget.

les også Solberg om USA-situasjonen: – Trist å se

Forslaget søker også å bekrefte demonstrantenes rett til å møtes og til å protestere med forankring i det første grunnlovstillegget, og vektlegger samtidig at vold og stjeling i den forbindelse går prinsipielt imot fredelig demonstrasjon.

– Vi håper at USAs president vil følge eksemplet til så mange andre presidenter, og være en «øverste helbreder», sier partiets leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi til New York Times.

Tverrpolitisk forslag

Også to republikanske senatorer har uttrykt bekymring overfor det som omtales som overdreven bruk av makt overfor demonstrantene.

– Det er ingen rettighet å starte opptøyer, å ødelegge andres eiendom eller kaste stein på politiet. Men det er en fundamental og grunnlovsfestet rett å protestere, og jeg er imot å rydde bort en fredelig demonstrasjon for en fotoseanse, sier republikaner og senator i Nebraska, Ben Sasse.

Senator i Sør-Carolina, Tim Scott, som er den eneste svarte republikaneren i Senatet, føyer seg til kritikken.

– Hvis spørsmålet er om du skal bruke tåregass for å rydde vei slik at presidenten kan ta et bilde, er svaret nei, sier Scott til New York Times.

I en tale like før han krysset Lafayette Park, mens politiet avfyrte tåregass, truet Trump med å sette inn det amerikanske militæret dersom ikke landets guvernører klarer å gjenopprette orden i byene som er rammet av voldelige protester.

Loven Trump vil ta i bruk for å kunne sende soldater til delstatene uten guvernørenes godkjennelse, er 213 år gammel, skriver NTB. Den vil gi ham rett til å mobilisere amerikanske soldater for å slå ned på de landsdekkende demonstrasjonene.

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, ber Kongressen om å innføre Foto: JIM WATSON / AFP

Ber om politireform

Tirsdag formiddag talte Demokratenes antatte presidentkandidat Joe Biden i Philadelphia, og delte sine betraktninger om situasjonen i USA.

Foruten å rette kritikk mot presidentens håndtering av protestene, ba Biden også Kongressen om å innføre politireform umiddelbart.

Blant annet vil Biden foreslå et forbud mot at politiet kan ta kvelertak, og at det skal opprettes en kommisjon som holder oppsyn med politiet.

Publisert: 02.06.20 kl. 22:00

Mer om USA Donald Trump

Fra andre aviser