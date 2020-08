STOR MEDIEOPPMERKSOMHET: Direktør Ivan Zjdanov for antikorrupsjonsorganisasjonen til russiske Aleksej Navalnjy møtte fredag morgen pressen utenfor sykehuset der opposisjonslederen er innlagt. Foto: MAXIM KARMAYEV / EPA

FN etter innleggelse av russisk opposisjonsleder: – Svært bekymringsfullt

VILNIUS/OSLO (VG) En talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter sier at de er bekymret etter at Putin-kritikeren Aleksej Navalnjy ble innlagt på sykehus.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Reuters.

Navalnyj har siden torsdag ligget i koma ved et sykehus i Omsk i Sibir i Russland, etter at han ble akutt syk da han satt på et fly på vei til Moskva.

Sjefslegene ved sykehuset uttalte fredag formiddag at de ikke tror at Navaljny ble forgiftet – stikk i strid med det hans støttespillere påstår. Direktøren for opposisjonspolitikerens organisasjon sa under en pressekonferanse fredag morgen at politiet har fortalt at de har funnet dødelige stoffer i kroppen hans, uten at de ville utdype hvilke stoffer det dreier seg om.

Et ambulansefly fra Berlin landet ved 08-tiden i Russland, klar for å transportere Navalnjy til et tysk sykehus. Legene ved sykehuset i Omsk mener imidlertid det er uforsvarlig å la ham reise.

– Saken er svært bekymringsfull, sier talsperson Liz Throssell for FNs høykommissær for menneskerettigheter under en FN-seanse i Geneve fredag formiddag.

Han må få tilgang på all nødvendig medisinsk behandling, sa Throssell etter spørsmål fra en journalist som gjaldt påstandene om at Navalnjy ikke har tilgang på sin personlige lege.

Michel Barnier, som leder EUs delegasjon i Brexit-forhandlingene, skal ifølge en kilde til Reuters ha formidlet disse bekymringene i samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Den samme kilden opplyser til Reuters at Putin skal ha forsikret om at Navalnjy fikk god behandling.

Les også: Slik ble han Putins verste fiende.

Flere land reagerer

Myndighetene i flere land har kommet på banen etter det ble kjent at Navalnjy nektes å forlate landet. Europarådgiver Clément Beaune for det franske presidentkontoret sier at han deler bekymringene.

– Vi er forberedt på å bidra. Alle sider ved denne saken må bli belyst, sier Beaune til radiostasjonen France Info.

Samtidig sier den franske presidenten Emmanuel Macron at de vil følge nøye med på etterforskningen rundt Navalnyjs innleggelse, og at de kan tilby ham asyl i Frankrike.

Samtidig sier den franske presidenten Emmanuel Macron at de vil følge nøye med på etterforskningen rundt Navalnyjs innleggelse, og at de kan tilby ham asyl i Frankrike.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier at Polen støtter tiltak som vil sikre den russiske politikeren Aleksej Navalnyj den best mulige behandlingen.

– Vi må være hundre prosent sikre på at Navalnyj er garantert trygghet, skriver han på Twitter ifølge Reuters.

Publisert: 21.08.20 kl. 11:33 Oppdatert: 21.08.20 kl. 11:47

Fra andre aviser