Nye smittetopper i fire land

To land har registrert det høyeste antall smittede siden coronapandemien startet, mens to registrerte det høyeste antallet på flere måneder.

Over 3500 personer ble registrert som smittet både i Frankrike og Spania onsdag. Dette er de høyeste tallene landene har registrert på flere måneder.

Totalt 3776 personer fikk påvist coronasmitte i Frankrike onsdag, ifølge myndighetene i landet. Ikke siden nedstengningen av landet har så mange innbyggere blitt registrert som smittet på én dag.

Samtidig registrerte spanske myndigheter 3715 nye smittetilfeller onsdag, noe som er ny toppnotering etter de nærmest stengte ned landet i mars, og åpnet igjen i juni.

Totalt har Frankrike registrert 225.043 smittetilfeller, mens Spania har til sammen 370.867 registrerte coronasmittede, ifølge VGs oversikt.

– Alle indikatorene fortsetter å gå opp, og overføringen av viruset blir sterkere i alle aldersgrupper som er berørt, spesielt blant unge voksne, skriver helsemyndighetene i en pressemelding, hvor de også skriver at Paris og Marseille er hardest rammet.

Til tross for de høye smittetallene kommer ikke Frankrike til å innføre en ny nedstengning av landet, sier president Emmanuel Macron, ifølge Reuters.

Reuters melder også at Madrid er hardest rammet i Spania, med 1535 nye smittetilfeller de siste 24 timene.

Flere lokale myndigheter har startet å gjeninnføre flere smitteverntiltak på utelivet og kollektivtransporten.

Helsemyndighetene i landet hevder den store økningen i antallet registrerte smittetilfeller skyldes økt testing, og de sier videre landet ikke opplever en ny smittebølge.

Begge landene har blitt merket som røde av norske myndigheter, noe som vil si at nordmenn på ferie i landene må i ti dagers karantene ved innreise til Norge.

To land med verste smittedag

India og Ukraina registrerte i går sin verste smittedag i løpet av pandemien startet, viser VGs oversikt. Ukraina registrerte 2.134 nye tilfeller, og er dermed langt over den norske smittegrensen med 46.1 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

I India ble det registrert 69.000 smittetilfeller i går, og landet topper listen over land med flest registrerte smittetilfeller de siste 30 dager.

At landet er så folkerikt, gjør at de lander på 58,7 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager - altså langt over FHIs smittegrense for europeiske land. Ifølge VGs talloversikt er smittetrenden i India nå likevel flat, antall nye tilfeller har ligget rundt 60.000 siden 7. august.

