Torell-rettssaken starter i dag – ekspert tror på frifinnelse

Professor og forfatter Leif «GW» Persson tror politibetjentene som avfyrte 25 skudd mot utviklingshemmede Eric Torell (20) vil bli frifunnet. Erics mor håper rettssaken vil gi svar.

Den pensjonerte professoren i kriminologi og forfatteren Leif G. W. Persson sier til svenske Aftonbladet at hans vurdering er at betjentene har oppfattet situasjonen som såpass truende at de hadde rett til å bruke dødelig vold.

Det var tidlig om morgenen torsdag 2. august i fjor Eric Torell ble skutt og drept av politiet i Stockholm. Natten før hadde han rømt hjemmefra med en lekepistol. 20-åringen var autist og hadde Downs syndrom. Ifølge hans mor Katarina Söderberg var han også sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring.

Politiet hadde informasjon om at det kunne være en farlig person som tidligere hadde vært i området og truet politifolk. Hendelsesforløpet da skuddene ble avfyrt skal ha vart mellom tre og ti sekunder. Politiet skal ha ropt til Torell og bedt ham slippe våpenet. Da han ikke gjorde det, åpnet de ild.

KRIMINOLOG: Leif GW Persson, her avbildet i januar. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

To politibetjenter var med på skuddløsningen, mens en tredje på stedet var innsatssjef. Av 25 skudd, bommet 22. Tre av dem traff Torell i ryggen og ett av disse var dødelig.

Rettssaken starter i dag tirsdag i Stockholm tingrett. Betjenten som avfyrte skuddet som traff Torell i ryggen er tiltalt for å ha forårsaket en annens død, mens de to andre er tiltalt for tjenestefeil. Aktor mener betjentene burde sett at Torell vendte dem ryggen.

MINNES: Blomster og lys ble satt ut for å minnes Torell ved stedet der han ble skutt i august 2018. Foto: Stina Stjernkvist /EPA/ TT

– Jeg er ganske sikker på at begge som har avfyrt skudd kommer til å bli frikjente, sier GW Persson til den svenske avisen.

Han har fulgt etterforskningen og besøkt stedet der det skjedde. Han tror derimot innsatssjefen vil bli felt for «mindre tjenestefeil», siden Torells far hadde stoppet ham og fortalt om sønnen som hadde rømt. Aktor mener innsatslederen burde forsikret seg om at det ikke var Eric eller faren som var personen som var observert i området.

MOR: Katarina Söderberg håper på svar under rettssaken. Foto: Marc Femenia/TT

Den tidligere kriminologen mener det ikke burde vært avfyrt skudd overhodet.

– Det er klart de ikke skulle ha skutt. Man gjør det ikke på den måten. Det er såpass lyst at du tydelig ser at det er en liten skikkelse som løper rundt. Avstanden var på mellom ti og 15 meter avhengig av hvem du spør, sier han.

Torell var rundt 150 centimeter høy.

Politiets personalansvarsnemd har uttalt at de tre kommer til å få beholde jobben selv om de skulle bli dømt. Tingretten har satt av seks dager og to reservedager til behandlingen av saken.

– River opp sår

Torells mamma Katarina Söderberg sier rettssaken river opp minner.

– Alt rives opp igjen - alle sår, sier Söderberg til Sveriges Radio.

Hun sier hun forstår at politiet trodde de så et ekte våpen, men at hun fikk flere spørsmål av å lese forundersøkelsen. Hun håper svarene vil komme fram under rettssaken.

– Alle avgjørelsene de gjorde under hele hendelsesforløpet var i mine øyne veldig merkelige, umotiverte og feilaktige. Hadde de ikke gjort disse forskjellige valgene, hadde Eric kanskje levd i dag, sier hun.

