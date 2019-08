Arrangørene av protestene har anslått at hundretusener av mennesker i en rekke byer over hele Storbritannia vil demonstrere i helgen. Foto: Alastair Grant, AP / NTB scanpix

Protester over hele Storbritannia mot suspenderingen av Parlamentet

Tusener av mennesker ventes å markere motstand mot statsminister Boris Johnsons suspendering av Parlamentet over hele Storbritannia denne helgen.

NTB-DPA

Arrangørene av protestene har anslått at hundretusener av mennesker i en rekke byer over hele Storbritannia vil demonstrere. Noen demonstrasjoner var alt i gang lørdag.

I London demonstrerte folk utenfor statsministerboligen i Downing Street og ropte «Boris Johnson, skam deg» og «Trumps marionette, skam deg». Flere av dem viftet med EU-flagget. En gate utenfor Whitehall er også blokkert av flere hundre demonstranter.

Det britiske nyhetsbyrået PA melder at demonstrantene slo på bjeller og trommer. Også i York og Manchester demonstrerte over 1.000 mennesker. Det er foreløpig ikkekommet noen anslag over hvor mange som har deltatt nasjonalt.

Det er alliansen Another Europe Is Possible som har tatt initiativ til protestene. Labour-leder Jeremy Corbyn, Labours grasrotorganisasjon Momentum og miljøaktivistene i YouthStrike4Climate-kampanjen hadde også stilt seg bak initiativet.

Onsdag fikk Johnson dronningens formelle samtykke til å sende parlamentarikerne hjem i en drøy måned fram til trontalen, som holdes 14. oktober.

