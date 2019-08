EL PASO: Donald Trump og Melania Trump besøkte sykehuset i El Paso onsdag etter helgens masseskyting. Foto: Andrea Hanks / Official White House Photo

Glisende Trump og Melania med El Paso-overlevende baby vekker oppsikt

Den to måneder gamle babyen Paul Anchondo som ligger i armene til Melania Trump, skal ha blitt hentet tilbake til sykehuset i El Paso under presidenten og førstedamens besøk.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte onsdag sykehusene i Dayton og El Paso, etter masseskytingene henholdsvis 3. og 4. august.

Formålet med reisen var å besøke ofre, pårørende, helsepersonell og andre medhjelpende etter de to skytehendelsene som til sammen tok livet av 31 mennesker.

Særlig ett bilde fra deres besøk på sykehuset i El Paso har i ettertid vekket oppsikt internasjonalt. Pressen ble ikke sluppet inn på sykehuset under besøket til presidenten og førstedamen. Ansatte i Det hvite hus begrunnet det med respekt for pasientenes privatliv, skriver CNN.

Torsdag postet Melania Trump flere bilder på Twitter, der det ene viser henne med en baby i armene, mens presidenten står glisende ved siden av og viser tommelen opp. Det er dette bildet som har skapt reaksjoner.

Hentet tilbake til sykehuset

Den to måneder gamle babyen, Paul, mistet foreldrene Andre og Jordan Anchondo da de ble skutt i masseskytingen på et Wallmart-kjøpesenter i El Paso lørdag. Totalt 22 mennesker mistet livet i skytehendelsen.

Paul ble skadet i angrepet, men overlevde etter at moren skal ha klamret seg rundt ham og brukt sin egen kropp som skjold for kuleregnet.

Ifølge en spansk utenrikskorrespondent i USA, David Alandete, som intervjuet bestefaren til babyen Paul, skal ansatte i Det hvite hus ha besøkt bestefaren og bedt han om å medbringe Paul tilbake til sykehuset under presidentens besøk onsdag.

Onkelen til Paul, Tito Anchondo, som står ved siden av Trump på bildet, har sagt i et intervju med NPR at han tror folk «misforstår presidentens ideer» og at broren, Andre, var en «sterk tilhenger av Trump».

Samtidig koker det på Twitter med folks reaksjoner på bildet.

Greg Pinelo, som har jobbet med tidligere president Barack Obama, skriver at han trenger «280.000 tegn for å si hvor rasende han er». Ben Wikler, leder av Det demokratiske partiet i Wisconsin, kaller bildet et «mareritt».

Også skuespiller John Cusack skriver på Twitter at han ikke trodde Trump kunne gå ned til et så lavt «nivå av perversjon». Den britiske forfatteren Michael Marshall Smith spør også hvor langt Trump må gå før «nok er nok».

Møtte ikke overlevende

Ifølge The Guardian møtte ikke Trump med noen av de åtte overlevende som fortsatt ligger innlagt på sykehuset i El Paso. Tre personer var i for dårlig tilstand til å få besøk, eller snakket ikke engelsk, ifølge sykehuset, mens fem avviste tilbudet, skriver avisen.

En ny mobilvideo fra sykehusbesøket vist på CNN viser at presidenten takker de ansatte på sykehuset i El Paso for deres arbeid etter masseskytingen. Deretter begynner han å skryte av hvor mange mennesker han klarte å samle under en kampanje i januar, og om hvor mye større folkemengden hans var enn hva presidentkandidat Beto O’Rourke klarte å samle.

Leger på sykehuset i El Paso skal ha sagt at presidenten «manglet empati» etter han skrøt av folkemengden, skriver The Guardian.

Presidenten snakket ikke med pressen etter sykehusbesøkene, men har lagt ut flere bilder og videoer på Twitter av oppholdet i El Paso og Dayton onsdag.

