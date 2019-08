En sykepleier vaksinerer et barn mot ebola i Beni i det østlige Kongo. Epidemien har spredt seg til millionbyen Goma. Foto: Jerome Delay / NTB scanpix

Rwanda stenger grensen mot Kongo etter ebolautbrudd

Rwanda har stengt grensen mot Kongo på grunn av ebolaepidemien. Over 1.800 mennesker har dødd siden sykdommen brøt ut i fjor.

NTB-AP

WHO erklærte ebolautbruddet i Øst-Kongo for en global krise etter at et tilfelle ble oppdaget i storbyen Goma, som ligger på grensen til Rwanda.

Senere har ytterligere to personer testet positivt for sykdommen i byen, som har 2 millioner innbyggere.

Onsdag testet en ett år gammel jente positivt. Hun er datteren til en mann som døde av sykdommen samme dag.

Goma grenser til byen Gisenyi i Rwanda, og grensen krysses ofte.

Mange har bolig på den ene siden av grensen, mens de har arbeidsplassen sin og eventuelt barnepass på den andre siden.

Nå stenger Rwanda grensen mot Kongo, ifølge en rwandisk tjenestemann.

– Urettferdig mot kongolesere

I en uttalelse sier det kongolesiske presidentskapet at det har blitt tatt en «ensidig avgjørelse av de rwandiske myndighetene», og at den er urettferdig mot «et stort antall kongolesere og utvandrere som bor i Gisenyi, men jobber i Goma».

Myndighetene i byen har startet vaksinasjonskampanje, og i første omgang skal alle som har vært i kontakt med mannen som døde, vaksineres.

WHO anslår risikoen for spredning i regionen som «veldig høy».

Norge bidrar

I forrige uke dro et ekspertteam fra Oslo universitetssykehus til Kongo, for å hjelpe til i verdenshistoriens verste ebola-krise.

– Jeg kan vanskelig se for meg at Kongo klarer dette alene uten hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det er ytterst viktig at hjelpeorganisasjoner bidrar nå før ebolasmitten rekker å feste seg i Goma og spre seg til naboland, sa paramedisiner Andreas Gustavsen til VG før utreisen.

ULLEVÅL: VG møter tre helsearbeidere på Oslo universitetssykehuset, som har nå reist til Kongo for å hjelpe ebolasyke. De har med seg smittekuvøsen som Norge også sender nedover. Til venstre: Carl Robert Christiansen, Andreas Gustavsen og Morten Kolbu. I Kongo skal de gi lokal helsepersonell opplæring i bruken av den norskutviklede kuvøsen brukt til evakuering. Foto: Odin Jæger

Det var i forrige uke WHO erklærte at ebolautbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise. Det skjer uhyre sjeldent. Kun fire ganger tidligere har FN-organet erklært en «folkehelsekrise av internasjonal viktighet», ifølge NTB.

Kongo-utbruddet er historiens nest dødeligste ebolautbrudd, og rammer en region som beskrives som en krigssone.

HELSEARBEIDERE: Bildet er tatt i Kongo 16. juli, og viser helsearbeidere i beskyttelsesdrakter, som skal starte skiftet deres på et Ebola-senter i byen Beni, Nord-øst i Kongo. Foto: Jerome Delay / TT NYHETSBYRÅN

Siden utbruddet ble påvist i Nord-Kivu i august 2018 har over 1800 mennesker mistet livet, ifølge WHO. Nå har smitten nådd millionbyen Goma, nær grensen til Rwanda.

Publisert: 01.08.19 kl. 15:39

