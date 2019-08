KRITISK TIL TRUMP-BESØK: Kongressmedlem Veronica Escobar mener president Donald Trump bør tenke seg om før han besøker El Paso. Foto: NTB SCANPIX

Trump til El Paso: – Han er ikke velkommen

Onsdag kommer president Donald Trump til El Paso etter masseskytingen som kostet 22 mennesker livet. Kongressmedlem Veronica Escobar ber presidenten tenke seg om.

Knut Arne Hansen

VG / NTB

Nå nettopp

– Fra mitt ståsted er han ikke velkommen her. Han bør ikke komme hit når vi er i sorg, sier Texas' representant for Demokratene i Kongressen, Veronica Escobar, på MSNBC-programmet «Morning Joe» ifølge Politico.

Videre utdyper hun:

– Presidenten har gjort mitt samfunn og mitt folk til fienden. Han har sagt vi er et folk å frykte, og et folk å hate. Han har gjort dette på sine valgmøter og gjennom sin Twitter-profil. Jeg har hørt at han kanskje kommer hit. Jeg håper han har selvinnsikten til å forestå at vi har det vondt nå, at vi er i sorg, sier hun i TV-intervjuet.

Dødstallet ble mandag oppjustert til 22.

– Jeg ber folkene hans til å vurdere det at Trumps ord og handlinger har hatt en rolle i dette, fortsetter hun.

Ordfører ønsker Trump velkommen

El Pasos ordfører har tidligere også kritisert Trump, men ønsker nå presidenten velkommen.

– Jeg vil bare gjøre det klart at ordførerens kontor offisielt ønsker USAs president velkommen. Det ser jeg på som min plikt, sa ordfører Dee Margo på en pressekonferanse mandag ifølge CNN.

– Dette handler ikke om politikk. Dette handler om en tragedie der 22 mennesker mistet livet, fortsatte han.

Han forteller at Trump ringte ham søndag.

– President Trump ringte meg i går. Han var veldig vennlig i samtalen og tilbød meg hjelp, om det var noe han kunne gjøre. Han kommer hit onsdag.

Obama-oppgjør

Tidligere president Barack Obama kritiserer ledere som nører opp under frykt, hat og rasisme, men uten å nevne etterfølgerens navn.

– Vi bør ta avstand fra uttalelsene til ledere som med sin retorikk nører opp under et klima av frykt og hat eller som normaliserer rasistiske holdninger, heter det i en uttalelse fra Obama.

Obama viser til de to masseskytingene i Texas og Ohio, som krevde 31 menneskeliv. Han navngir ikke president Donald Trump, som med sin uforsonlige retorikk anklages av kritikere for å nøre opp under fremmedfrykt og rasisme.

Publisert: 06.08.19 kl. 02:35

