PAKISTAN: Organisasjonen som skal ha svindlet Kirkens Nødhjelp, skulle jobbe med å fremme fred og demokrati i konfliktpregede områder. Arkivbildet viser folk på flukt fra konflikt mellom myndigheter og Taliban i 2014, ved grenseområdet mot Afghanistan. Foto: STRINGER / X80002

Pakistan: Kirkens Nødhjelp måtte betale tilbake 2,5 mill bistandskroner til Norad og UD

En granskning konkluderte med at Kirkens Nødhjelp ble utsatt for «systematisk og omfattende» svindel av en pakistansk partner. Nå skal de gå igjennom kontrollrutinene sine med Norad, etter å ha fått kraftig kritikk.

– Saken var veldig omfattende. Vi synes også det er alvorlig når man har topplederinvolvering, sier Svend T. Skjønsberg, leder for varslingsteamet i Norad om den pakistanske organisasjonen.

I et Norad-notat listes det opp en lang rekke alvorlige tilfeller av juks organisasjonen skal ha begått med de norske bistandspengene, som skulle brukes på å promotere fred og demokrati.

Det slås fast at toppledelsen var involvert, og at det ble funnet blant annet omfattende og systematiske forfalskninger, illegitime kostnader, svindel ved rigging av anskaffelses-avtaler med leverandører, og alvorlige tilfeller av nepotisme, som betyr favorisering av slekt eller venner.

Kirkens Nødhjelp har måttet betale det fulle beløpet organisasjonen har fått gjennom fire år tilbake til norske myndigheter. Det er i underkant av 2,5 millioner kroner. Nå jobber de selv med å få igjen pengene av organisasjonen.

Det var Bistandsaktuelt som først omtalte saken.

«Systematiske svakheter»

Det var Kirkens Nødhjelp selv som først fattet mistanke om at noe ikke var som det skulle hos partneren, ifølge rapporten. Det førte til at de satte i gang en granskning og varslet Norad.

UD og Norad er imidlertid kritiske til Kirkens Nødhjelps kontroll av partnerorganisasjoner i Pakistan, kommer det frem i Norad-notatet om granskningen. Det trekkes frem at det også finnes en pågående varslingssak med en annen av Kirkens Nødhjelps partnere i Pakistan.

«Funnene kan tyde på systemiske svakheter i KNs oppfølgingsmodell, som synes i stor grad å være basert på tillit og i liten grad inneholde uavhengig løpende kontroll», står det videre.

Norad anbefaler at dette følges opp med Kirkens Nødhjelp og avdeling for sivilt samfunn i Norad. Skjønsberg i Norad bekrefter til VG at oppfølgingen er i gang, med møter mellom Norad og Kirkens Nødhjelp.

Han understreker at det er bra at slike saker kommer frem i lyset, og at Kirkens Nødhjelp jobber godt med mange prosjekter.

– Jeg har inntrykk av at de tar denne saken veldig alvorlig.

Avviser kritikken

Eivor Hausken Sande, leder for globalt regnskap i Kirkens Nødhjelp, er uenig i kritikken av Kirkens Nødhjelp. Hun sier de fører løpende revisjon med partneres regnskap, og at de i år også gjennomførte ekstra revisjon etter stikkprøvekontroll.

– Den opprinnelige saken med denne partneren ble avdekket gjennom våre normale kontrollrutiner. Det viser at de er tilstrekkelige, sier hun.

Likevel har Kirkens Nødhjelp nå endret noen av rutinene sine. De har også ansatt en ny person på antikorrupsjons-feltet, som skal jobbe med forebygging og og oppfølging, opplyser Sande.

Kirkens Nødhjelp har diskutert saken med andre partnere for å øke fokus på antikorrupsjon, og alle partnerne i Pakistan har blitt kontrollert etter svindelsaken.

– Vi gjør en periodisk gjennomgang av alle partnere, som etter dette ble gjort med denne saken i tankene. Vi tok læringspunkter på helt konkrete ting som hadde skjedd, som fakturaforfalskning, og gjorde en ekstra grundig kontroll av alle de andre.

Uvanlig streng reaksjon

Det er ikke ofte Norad og Utenriksdepartementet krever å få tilbakebetalt alle midlene en organisasjon har fått når det avdekkes juks med bistandspenger - det kreves oftest kun tilbake det beløpet som er misligholdt, forklarer Skjønsberg.

Men her skal svindelen ha vært svært omfattende, og dokumentasjonen så mangelfull, at det var vanskelig å vite sikkert hvor mye av midlene som skulle ha blitt misbrukt.

– Det er rasjonalet bak den strenge reaksjonen fra UD og oss.

Saken førte til at UD og Norad gransket to andre organisasjoner Kirkens Nødhjelp samarbeidet med i Pakistan. Her ble det også funnet mislighold, blant annet manglende dokumentasjon av kostnader og manglende innberetning av skatter. Norad og UD krevde derfor enda 66.000 kroner tilbakebetalt fra Kirkens Nødhjelp.

– Der handlet det om at man ikke har dokumentert utgifter ordentlig, og ikke rapportert skatter riktig, men det er ikke mislighold på samme måten. De har betalt tilbake pengene til oss, og vi jobber med dem for å utvikle kapasitet på økonomistyring, sier Sande i Kirkens Nødhjelp

Bestrider flere funn

VG har vært i kontakt med en talsperson for organisasjonen i Pakistan, som bekrefter at det ble påvist «økonomiske uregelmessigheter» under en rutinekontroll med Kirkens Nødhjelp.

– Vi tror dette skyldes at vi som en liten organisasjon ikke kunne få på plass et sterkt nok økonomisk styringssystem.

Hun avviser imidlertid at toppledelsen var involvert, og sier organisasjonen ikke fikk adgang til å kommentere dette funnet i den påfølgende granskningen.

– Det var en lang, krevende og tidvis frustrerende prosess. Frustrerende fordi revisorene ikke tok med våre svar. Hadde de gjort det, hadde det «misligholdte» beløpet blitt mye lavere.

Talspersonen avviser også anklager om nepotisme, og viser til en vanskelig situasjon for bistandsorganisasjoner i Pakistan. Hun hevder at en midlertidig situasjon med stort press fra myndighetene gjorde det nødvendig å samarbeide med leverandører de stolte på.

Etter at uregelmessighetene ble oppdaget, sier talspersonen at alle ansatte som kunne knyttes til saken fikk sparken, før det så ble besluttet at hele organisasjonen skulle stenges ned i mars 2018.

– Dette viser tydelig at ledelsen tok dette veldig alvorlig, fortsetter hun.

Ifølge talspersonen har organisasjonen nå betalt tilbake 70 prosent av summen Kirkens Nødhjelp har måttet betale tilbake til Norad og UD.

Publisert: 27.07.19 kl. 10:33

