VINKER FARVEL: Venner, kolleger og familie vinker idet buss med folk som er blitt anholdt på anlegget til selskapet Koch Foods i Morton kjører bort. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Immigrasjonsmyndighetene anholdt 680 arbeidere: – Trump vil drive politikk med livene deres

Onsdag pågrep immigrasjonsmyndigheter i USA 680 personer de mener er ulovlige fremmedarbeidere i Mississippi. Torsdag er 300 av dem løslatt.

– Jeg forstår at immigrasjonsmyndighetene handler på vegne av rikets sikkerhet, og at dette er noe USA har bestemt. Det er ikke noe jeg tror noen kan gjøre noe med. Men min hovedbekymring nå er hva som skal skje med barna, sier ordfører William Truly i byen Canton i Mississippi til CNN.

Aksjonen onsdag, der 680 personer ble pågrepet på syv ulike foredlingsanlegg for kylling, har fått skarp kritikk fordi flere barn skal ha blitt etterlatt uten noen forsørger. Videoer på sosiale medier viser også gråtende barn som lurer på hvor foreldrene deres er.

Ifølge satsadvokat Mike Hurst i Mississippi er aksjonen den største i delstaten hittil, skriver Jackson Free Press.

PÅGREPET: Immigrasjonsmyndighetene har frigitt dette bildet av noen av dem som ble anholdt i aksjonen onsdag. Foto: US Immigration and Customs Enforcement / AFP

De syv ulike anleggene ble under den koordinerte aksjonen, et resultat av en større etterforskning, omringet av rundt 650 agenter fra ICE (Immigration and Customs Enforcement). De anholdte ble fraktet i busser til en stor militærhangar for avhør.

Hadde barn på skolen

Torsdag ble 300 av dem løslatt på det immigrasjonsmyndighetene sier var «humanitært grunnlag». Det viste seg blant annet at flere av dem hadde barn som måtte hentes på skolen. Mange av dem ble returnert til arbeidsplassene sine i busser.

– De som har barn å ta vare på fikk sakene sine raskt behandlet og de ble returnert, sier talsperson for immigrasjonsmyndighetene Bryan Cox til BBC.

Advokat Nora Preciado ved Det nasjonale immigrasjonssenteret NILC, sier til BBC at de som er løslatt også mest sannsynlig vil bli innrullert i en deportasjons-plan – dersom det viser seg at de ikke har lovlig opphold i landet.

FRAKTES BORT: Venner, kolleger og familie ser på mens folk fraktes bort fra et anlegg som bearbeider kylling i Morton. Foto: Rogelio V. Solis / TT NYHETSBYRÅN

Kyllingindustrien er ifølge New York Times blant bransjene som er avhengige av immigranter til å utføre det ofte fysisk krevende arbeidet med å skjære opp, rense, filetere og pakke kylling under det som betegnes som kalde, og noen ganger også farlige, forhold.

Gråtende barn

I en video fra anlegget til selskapet Koch Foods i byen Morton, kan man se en 11 år gammel jente som gråter og ber om å få se moren sin mens en gruppe voksne får beskjed om å gå om bord i en buss.

Videoen er delt av morens kollega Elizabeth Iraheta, som forteller til CNN at hun ville vise hvordan familier splittes.

I byen Forest ble en lokal treningshall brukt som provisorisk tilholdssted for barn som ikke hadde noe sted å være, og flere naboer meldte seg frivillig til å dele ut mat og drikke, skriver WJTV.

California-senator Kamala Harris, en av demokratenes presidentkandidater, skriver på Twitter at raidene er designet for å splitte familier, spre frykt og terrorisere lokalsamfunn.

– Disse barna dro i barnehagen, og kommer hjem igjen uten foreldrene sine fordi Trump vil drive politikk med livene deres.

Tidligere i juli varslet Donald Trump at innvandringsmyndighetene får utvidede fullmakter til å kaste ut folk som oppholder seg ulovlig i landet, også uten rettsbehandling, skriver NTB. I 2017 var det rundt 10,5 millioner mennesker som oppholdt seg ulovlig i USA, ifølge Pew Research Center. Rundt 7,5 millioner av disse var ulovlige arbeidere.

STORE BYSSLASTER: Immigrasjonsmyndighetene fraktet arbeiderne bort i busser. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Forsvarer aksjonen

Immigrasjonsmyndighetene forsvarer aksjonen, og sier de blant annet varslet skolene på forhånd om at noen barn kanskje ikke ville blitt hentet.

– Foreldre blir pågrepet gjennom hele rettssystemet vårt, det skjer. Om noen pågripes, og det viser seg at vedkommende er en forelder, må fortsatt vedkommende i fengsel, og barnet blir etterlatt alene eller med et annet familiemedlem, sier Matt Albence, fungerende direktør for ICE til CNN.

Immigrasjonsmyndighetene har ikke oppgitt hvor de pågrepne kommer fra, men Mexicos myndigheter har sendt representanter til området for å bistå sine innbyggere.

Publisert: 09.08.19 kl. 02:39

