STRANDET: 50 døde hvaler ble funnet på stranden i Snæfellsnes på Island før helgen.

Island: 50 hvaler strandet

Amerikanske turister oppdaget 50 døde grindhvaler på en helikoptertur over Island.

Grindhvalene ble sett liggende på en strand ved halvøya Snæfellsnes, vest på Island. Det opplyser radiostasjonen RUV.

Turistene meldte fra til politiet om oppdagelsen. Det er ikke kjent hvor lenge hvalene hadde ligget på stranden eller hvordan de kom dit. Til tross for navnet tilhører grindhvalene delfinfamilien.

Marinbiolog Edda Elisabet Magnusdottir sier til radiostasjonen at en forklaring kan være at grindhvalene er flokkdyr med sterke bånd, som betyr at det er sannsynlig at de kan ha fulgt etter hverandre i land.

I tillegg er det sterke havstrømmer i området, og den grunne havbunnen gjør det vanskeligere for dem å svømme tilbake til åpent hav, understreker Magnusdottir.

Robert Arnar Stefansson fra Islands naturhistoriske institutt sier til RUV at selv om det ikke er uvanlig at pilothvaler strander på denne tiden av året, er det sjeldent med et så høyt antall.

Publisert: 21.07.19 kl. 16:48