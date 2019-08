TIL SYKEHUS: En lege sto klar for å gi førstehjelp da den greske kvinnen ankom et legesenter etter båtkollisjonen fredag kveld. Foto: AP / NTB scanpix

Franske turister pågrepet etter dødsulykke med båt i Hellas

En gruppe franske turister er pågrepet av gresk politi etter en båtkollisjon i Hellas der to personer døde og en ble alvorlig skadet.

NTB-AFP

Det var ti personer i den franske gruppen. Fem av dem var mindreårige. De satt i en ti meter lang hurtiggående båt som ser ut til å ha kjørt inn i en mindre trebåt, opplyser en talskvinne for den greske kystvakten.

Ulykken skjedde fredag kveld nær feriebyen Porto Heli på Peloponnes-halvøya, om lag 170 kilometer sørvest for Aten.

– Vi skal finne fram til personen som førte hurtigbåten. Ifølge de første avhørene dreier det seg om en mann fra Frankrike eller Belgia, uttaler kvinnen.

To greske menn i trebåten, trolig en fiskebåt, døde i kollisjonen. En tredje person i trebåten, en gresk kvinne, ble alvorlig skadet.

De franske statsborgerne ble brakt til politiet for avhør og fengsling etter at de hjalp til med å frakte den skadede kvinnen og den ene av de to omkomne mennene til land. De blir fremstilt i et rettsmøte mandag.

Publisert: 10.08.19 kl. 13:04

