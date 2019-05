ADVARER: Australian Koala Foundation (AKF) anslår at det ikke finnes mer enn 80.000 koalaer igjen i Australia. Foto: GREG WOOD / AFP

Australsk stiftelse: Koalaen kan være praktisk talt utryddet

Australias ikoniske koalaer kan være praktisk talt utryddet, selv om de ikke er fullstendig borte, advarer landets koalastiftelse AKF.

Australian Koala Foundation (AKF) anslår at det ikke finnes mer enn 80.000 koalaer igjen i Australia. Det er ikke nok til å sikre bestandens langsiktige overlevelse, advarer AKF.

– De gjenværende koalaene utgjør anslagsvis 1 prosent av de 8 millioner koalaene som ble skutt for sin pels og sendt til London fra 1890 til 1927, sier AKFs styreleder Deborah Tabart i en pressemelding gjengitt av CBS.

Men AKFs anslag møtes med skepsis. Koalaene står ikke i fare for å bli utryddet i hele Australia, påpeker biolog Christine Adams-Hosking ved University of Queensland overfor New Scientist. Men hun legger til at «nedgangen av leveområdene for koalaen vil føre til at bestanden i økende grad kan forsvinne på lokalt nivå».

Nedgangen tilskrives omfattende tørke og hetebølger. Sykdom og avskoging truer også bestanden, påpeker Adams-Hosking i en artikkel i The Conversation.

Koalaen har siden 2012 vært listeført som sårbar i delstatene Queensland og New South Wales, og i det føderale territoriet Australian Capital Territory.

Tidligere denne uken kunngjorde myndighetene en plan med ramme på 275 millioner kroner som skal brukes til å etablere nye reservater, til trafikksikring og tiltak for å forhindre sykdom.

