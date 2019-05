TREBENT AVVERGET TRAGEDIE: Seks år gamle Ping Pong reddet nyfødt. Foto: Skjermdump: Thai television

Ping Pong reddet nyfødt baby

Trebente «Ping Pong» reddet baby som var begravd av sin 15 år gamle mor. Nå vil familien ta vare på både mor og barn.

Nå nettopp







Hunden er blitt den thailandske landsbyens helt etter at han snuste seg fram til en nyfødt baby som var blitt begravet av sin altfor unge mor.

Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Hendelsen skjedde onsdag i forrige uke. Da hørte eieren til Ping Pong at hunden bjeffet ute ved en åker. Da han kom dit var hunden opptatt med å grave i en liten jordhaug. Ut fra den stakk det en liten babyfot.

15 år gammel mor

Babyen, som var i god behold, viste seg å være begravd av sin 15 år unge mor. Jenta skal ha forklart at hun var redd for hvordan faren ville reagere på at hun var blitt gravid.

les også Hundene som redder liv

Ifølge The Guardian har jentas familie sagt at de vil ta vare på både datteren og hennes barn.

– Jenta får psykologisk hjelp nå. Hun angrer på hva hun gjorde og sier at det var en impulshandling, sier politibetjent Panuwat Puttakam til The Guardian.

Fire ble tre etter treff med bil

Ping Pong ble født med fire, men har bare tre ben i behold, etter at hun ble truffet av en bil for noen år siden, forteller eieren.

– Jeg valgte å beholde ham likevel, for han er så lojal og lydig. Hele landsbyen elsker ham. Det er utrolig at han fant babyen, sier eieren Usa Nisaika.

Publisert: 19.05.19 kl. 04:01