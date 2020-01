KNUST: Andrew McGinley er knust etter at barna hans Conor (9), Darragh (7) og Carla (3) ble funnet døde i familiens hus fredag. Foto: Privat/frigitt av familien via politiet

Tre barn funnet døde i Dublin: «Ring 112 – ikke gå opp»

Fredag ble tre barn funnet døde av i et hus i Dublin. En kvinne i 40-årene er siktet for drap.

Da faren til de tre barna kom hjem, fant han en lapp der det sto «ring 112 – ikke gå opp», skriver flere lokale medier. Faren kom omtrent samtidig som nødetatene.

I huset ble tre barn funnet livløse. De tre barna er identifisert som søskene Conor (9), Darragh (7) og Carla McGinley (3).

– En kvinne i 40-årene er pågrepet mistenkt for drap i forbindelse med at tre barn ble funnet døde, opplyser politiet.

Ifølge politiet ble den mistenkte kvinnen funnet på stedet, og tatt med til sykehus der tilstanden hennes først ble beskrevet som kritisk, men er senere endret til alvorlig.

– Har ikke ord

I en uttalelse gitt via politiet sier barnas far, Andrew McGinley, at han fullstendig knust.

– Jeg har ikke ord. Dere er bare ødeleggelse, sorg og angst. Jeg må kjempe for å puste.

– De hadde alle en så flott, lys fremtid foran seg med familien, venner og lokalsamfunnet som alle elsket dem, fortsetter han.

Videre sier han at han nå skal kjempe videre for å hedre Conor, Darragh og Carla.

– Alle foreldre der ute. Klem barna dine så ofte du kan, fortell dem hvor mye du elsker dem, tilbring hvert ledige minutt med dem.

Foto: Aoife Moore / PA Wire / NTB scanpix

Ukjent dødsårsak

Hva som skjedde i huset i den irske hovedstaden Dublin fredag kveld er fortsatt ikke kjent. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten, men ønsker ikke si noe før den endelige dødsårsaken er kjent.

Barna skal riktignok ikke ha hatt skader som tydet på vold.

