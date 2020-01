SPEKTAKULÆRT: Nordlyset og en meteorsverm sett ovenfra. Foto: Christina Koch / Den internasjonale romstasjonen / Twitter

Slik ser nordlyset ut fra verdensrommet

Et blinkskudd tatt fra den internasjonale romstasjonen viser det spektakulære lysfenomenet og tiårets første meteorsverm.

Det er den amerikanske astronauten Christina Koch som har delt bildet med sine 166.000 følgere på Twitter.

– Kan du se stjerneskudd fra verdensrommet? Ser slik ut, ja! Tiårets første meteorsverm, og vi var heldige nok til å fange den fra Space Station, sammen med nordlyset, skriver hun.

Meteorsvermen som er avbildet kalles kvadrantidene, og inntreffer i starten av januar hvert år. Bildet ble publisert 6. januar.

Tok rekord

Koch dro til den internasjonale romstasjonen i mars. Romfartøyet Sojus ble skutt opp fra romfartssenteret i Kasakhstan, og turen til romstasjonen tok om lag seks timer.

Den 9. januar hadde hun vært over 300 dager i verdensrommet og ble dermed kvinnen som har det lengste sammenhengende oppholdet i rommet.

Den forrige rekorden for kvinner på 288 dager, var det den pensjonerte astronauten Peggy Whitson som hadde.

I 2017 satt Whitson rekord i antall dager totalt i verdensrommet for en amerikansk astronaut. Hun hadde da passert den tidligere rekorden til Jeffrey Williams på 534 dager, to timer og 48 minutter.

President Donald Trump ringte til romstasjonen for å gratulere henne:

Historisk romvandring

Også i oktober nådde Koch en stor milepæl, da hun sammen med astronaut Jessica Meir svevde ut av romstasjonen for å erstatte en ødelagt batterilader.

Dette var første gang i historien at en romvandring ved romstasjonen ble utført av to kvinner. For Meir var dette den første romvandringen noensinne.

Koch skal være på romstasjonen frem til februar. På Twitter-kontoen deler hun ofte bilder og oppdateringer. Senest på tirsdag publiserte hun bilder tatt over Australia.

– Australia. Våre hjerter og tanker er med dere, skrev hun.

KVINNEREKORD: Christina Koch er kvinnen som har det lengste sammenhengende oppholdet i verdensrommet. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Publisert: 16.01.20 kl. 15:17

