TALTE TIL TILHENGERNE: Trump går av scenen etter et av sine «Keep America Great»-arrangementer i Manchester, New Hampshire torsdag. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump etter masseskytingene: Vil ikke gjøre det vanskeligere å beskytte seg selv

Under et valgkamparrangement natt til fredag lanserte Donald Trump sin strategi mot våpenvold i USA: Gjenåpne psykiatriske institusjoner.

Oppdatert nå nettopp

– Vi vil fjerne mentalt forstyrret og farlige mennesker fra gatene slik at vi ikke trenger å bekymre oss så mye for dem. Et stort problem. Det er svært syke mennesker og de er i gatene, sa Trump blant annet til tilhengerne, ifølge nyhetsbyrået AP.

Presidentens uttalelser kom i forbindelse med masseskytingene i Dayton, Ohio og El Paso, Texas – hvor totalt 31 mennesker mistet livet.

Trump sa at han som en del av arbeidet mot slike hendelser vil gjenåpne psykiatriske institusjoner over hele USA – uten å komme med noen detaljerte planer.

STØTTER TRUMP: Flere tilhengere møtte opp for å se presidenten sin tale i New Hampshire. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Han sier at han mener den riktige strategien mot våpenvold i landet er et økt fokus på mental helse fremfor strengere våpenkontroll.

Han sier også at han ikke vil tillate tiltak som gjør det vanskeligere for «lovlydige» mennesker å beskytte seg selv etter masseskytingene.

– Det er ikke våpenet som trykker på avtrekkeren, men personen som holder våpenet, sa Trump til tilhørerne.

Han understreket at han ville rette oppmerksomheten mot å holde våpen unna «gale mennesker og dem som er mentalt syke og ikke burde ha våpen», skriver NTB.

Hittil i år har det vært 260 masseskytinger, der fire personer eller flere er blitt skutt, i USA. Over 9200 mennesker er drept av skytevåpen i 2019, viser tall fra Gun Violence Archive.

Trump har reist til New Hampshire for å prøve å «snu» delstaten – hvor det første primærvalget holdes i 2020. Ved forrige valg tapte han nemlig delstaten med mindre enn 3000 stemmer, og ABC omtaler dette som et «sårt punkt» for presidenten.

– New Hamsphire er absolutt en del av vår strategi for på vinne, sier kommunikasjonssjef i Trump-kampanjken Tim Murtaugh til avisen.

Publisert: 16.08.19 kl. 04:42 Oppdatert: 16.08.19 kl. 04:54

