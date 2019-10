SPIONEN: Nikolaj Filiptsjenko i retten i Vilnius i juli 2017. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Russisk storspion kan være nøkkel til Frode Berg-utlevering

Litauens hastevedtak for å utlevere russeren Nikolaj Filiptsjenko kan være nøkkelen for en Frode Berg-retur fra Russland til Norge. Russeren ble dømt for å ha initiert avlytting hos Litauens tidligere president.

Ifølge Baltic News Service (BNS) innebærer utvekslingsavtalen som nå forberedes at Litauen utleverer den russiske FSB-spionen Nikolaj Filiptsjenko, som i juli i 2017 ble dømt til ti års fengsel i Litauen.

Russland skal på sin side forberede utlevering av litauerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis som ble dømt i 2016 for spionasje mot Russland gjennom sine funksjoner i litauisk militær etterretning.

I tillegg skal en person fra Norge, som høyst sannsynlig er Frode Berg fra Kirkenes, være en del av utvekslingen som nå rigges – eller en trekantavtale som det også omtales som.

Filiptsjenko skal ha forsøkt å verve ansatte ved landets statlige sikkerhetsavdeling for å få dem til å installere lytteenheter i hjemmet og kontoret til tidligere president i Litauen, Dalia Grybauskaite. Det skriver BBC.

I RETTEN: Frode Berg (til høyre) avbildet i tingretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov i april i år. Foto: Jørgen Braastad, VG

Mulig gjennombrudd

En utlevering av Filiptsjenko fra NATO-landet Litauen til Russland kan være et gjennombrudd for den spiondømte nordmannen Frode Berg fra Kirkenes.

Berg har sittet fengslet i Lefortovo-fengselet til FSB i Moskva siden desember 2017.

«Utvekslingsavtalen inkluderer også en norsk statsborger som er dømt i Russland», sa en anonym tjenestemann i litauisk sikkerhetstjeneste til Baltic News Service onsdag.

Avisen navnga ikke Frode Berg. Berg er imidlertid den eneste nordmannen som sitter fengslet i Russland dømt for spionasje.

UTSATT: Litauens nylig avgåtte president skal ha blitt utsatt for forsøk på spionasje i regi av den dømte russeren Nikolaj Filiptsjenko. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Myndighetene i Litauen hevdet under rettssaken at Filiptsjenko arbeidet for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Han skal ha nektet å vitne i rettssaken, og heller ikke svart på spørsmål fra mediene i forbindelse med saken.

Arrestert for fire år siden

Filiptsjenko ble ifølge BBC arrestert i Litauen i 2015 da han fulgte et transittog fra Kaliningrad-regionen til Hviterussland.

Avdelingen for statssikkerhet i Litauen opplyser ifølge det britiske nyhetsnettstedet at Filptjsenko-saken var første gang en FSB-offiser ble arrestert i landet og siktet for spionasje.

Ifølge rettsdokumenter prøvde Filiptsjenko å rekruttere ansatte ved landets statlige sikkerhetsavdeling til å installere lytteenheter i hjemmet og kontoret til den daværende presidenten.

Filiptsjenko skal også ha benyttet falske dokumenter og krysset landets grenser ulovlig ved flere anledninger.

MEKTIG KVARTETT: Litauens nylig avgåtte president Dalia Grybauskaite stilte på gruppebilde sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron og Norges statsminister Erna Solberg under en EU-konferanse i Brussel om Brexit i mars i år. Foto: JOHN THYS / AFP

– Jobber langs ulike spor

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes tror det kan være sannsynlig med en utveksling mellom Russland, Litauen og Norge.

– Det er mulig at dette er reelle lekkasjer. Det er åpenbart kilder som har gått ut med dette, men jeg vet ikke hvilken troverdighet disse kildene har, sier Risnes til NTB.

– Jeg håper uansett at det kan komme i stand en avtale om utveksling mellom Norge og Russland, eller en trekantavtale som det er snakk om her, legger han til.

Risnes bekreftet overfor VG torsdag at det er et positivt tegn at Berg fortsatt sitter i Lefortovo-fengselet i Moskva, og ikke er sendt til langtidssoning i de russiske provinsene. Det regnes som lettere å få til en rask utlevering dersom Berg sitter i Moskva.

Hvis en trekantavtale blir en realitet, er ikke Berg og Filiptsjenko de første som blir utlevert fra Russland.

Litauens baltiske naboland Estland har gjennomført to utvekslinger med Russland, hvorav siste fant sted 10. februar i 2018, ifølge avisen Delfi.

En forretningsmann (Raivo Susi) ble utvekslet med den russiske agenten Artjom Zintsjenko, som i 2017 ble dømt til fem års fengsel for spionasje i Estland.

Frode Berg-saken Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i hjertet av Moskva.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Berg ble 16. april funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april.

I forbindelse med rettssaken kom det fram at den russiske statsadvokaten på vegne av FSB knytter Berg til en operasjon der målet var å samle inn informasjon om utviklingen av nye ubåter til den russiske marinen.

Bergs forsvarere varslet tidligere i år at de ville sende en søknad om benådning til president Vladimir Putin. Søknaden ble imidlertid ikke sendt, ettersom advokatene mente Russland og Norge først måtte bli enige om en løsning.

Utenriksdepartementet bekreftet i begynnelsen av juni for første gang at Norge og Russland har snakket om saken.

Ifølge et utdrag fra dommen som NRK og VG fikk tilgang til, er Berg dømt for å ha overlevert eller sendt 15.000 euro til en russisk kontakt i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland. Mottageren er ifølge kanalen en kontakt som norsk etterretningstjeneste har hatt i landet. (Kilder: NTB og VG)

Det norske Utenriksdepartementet har torsdag kveld ingen nye kommentarer til utviklingen i saken rundt Frode Berg og en mulig utvekslingsavtale med Litauen og Russland.

Pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde gjentar overfor VG budskapet fra norske myndigheter onsdag:

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge. Dette har vi formidlet til russiske myndigheter. Frode Bergs sak håndteres på den måten vi mener er best egnet til å ivareta hans interesser, og vi jobber langs ulike spor. Utover det går vi ikke ytterligere i detalj rundt oppfølgingen, sier Lunde.

