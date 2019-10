LOMMERINGER: USA-president Donald Trumps advokat Rudy Giuliani har ved to anledninger lommeringt en NBC-journalist. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Trumps advokat lommeringte journalist

Når man er advokaten til USAs president er det lurt å ha kontroll på mobilen sin. Det hadde ikke Rudy Giuliani onsdag forrige uke da han ringte opp en forretningspartner – med NBC på linjen.

«Problemet er at vi trenger penger», sa Guiliani til en mann han snakket med på mobilen rett etter kl. 23 onsdag forrige uke, ifølge TV-kanalen NBC News.

I en tre minutter-lang samtale snakket Trumps advokat og nære støttespiller om temaer som Biden-familien, hans tette forbindelser til emiratet Bahrain og behovet for mer cash.

Problemet for Guiliani var at han, på en aller annen måte hadde klart å koble en journalist i NBC opp til samtalen. Journalisten hadde lagt seg, men hele samtalen ble tatt opp på hans telefonsvarer.

Da journalisten våkner opp dagen etter og slår på svareren får han altså et lite, men avslørende sniklytt inn i Rudy Giulianis business-prat.

I USA kaller de det butt-dials, i Norge kaller vi det for lommeringing.

«Charles» og «Robert»

Grunnen til at akkurat denne journalisten fikk lommeringingen var at han hadde snakket med Giuliani tidligere den kvelden om hans arbeid for en iransk dissidentgruppe, ifølge NBC.

En forbindelse som, for øvrig, kan skape enda mer trøbbel for Giuliani, som i tillegg er tungt involvert i Ukraina-saken som har ført til at det er i gangsatt en riksrettsprosess mot president Donald Trump.

Og, det uheldige opptaket Guiliani hadde med en ikke-identifisert person, mangler det heller ikke på saftige setninger med potensielle uheldige konsekvenser for Trump-advokaten.

TRUMP-ALLIERT: Rudy Giuliani jobber som USAs president Donald Trumps personlige advokat. Foto: Carlo Allegri / Reuters

På starten av opptaket er det delvis vanskelig å høre hva den ukjente mannen sier, men Giuliani snakker med han om en person som kalles «Charles»

«Du vet, Charles ville slite i en bedragerisak fordi han ikke gjennomførte en bakgrunnssjekk», sier han i opptaket, NBC publiserer. Det er uvisst hvem denne Charles og hvilken sak det er snakk om, men opptaket vil sette søkelys på denne personens bedriftsførsel dersom han blir identifisert.

Deretter begynner Guiliani å snakke om Bahrain.

«I gotta get you to get on Bahrain.», sier han til den andre. Oversatt betyr det noe sånt som «Jeg må få deg i gang med Bahrain».

Grunnen til Bahrain-invitasjonen er trolig Guilianis omfattende kontakter til kongedømmet.

Under et besøk til Bahrain desember 2018 møtte han kong Hamad Bin Isa al-Khalifa. Giuliani driver et firma som driver sikkerhetskonsultering, men det er uklart hvorfor han møtte Bahrains konge.

Et annet navn som dukker opp i samtalen er «Robert». Giuliani spør om «Robert» er i nærheten.

– Han er i Tyrkia, svarer mannen i den andre enden.

– Problemet er at vi trenger en del penger, svarer Giuliani nærmest umiddelbart, før det blir stille i ni sekunder.

– Vi trenger noen hundre tusen, sier Giuliani til slutt.

Andre gang

Telefonsamtalen i oktober var ikke første gang Giuliani har lommeringt en NBC-journalist.

Også 18 dager tidligere hadde Trumps personlige advokat ved et uhell ringt en journalist hos den amerikanske kringkasteren.

Samtalen fant sted da NBCs journalist var på bursdagsfest. Klokken var 15.37 lokal tid lørdag 28. september, og reporteren lot også denne gangen samtalen gå til telefonsvarer.

I klippet raljerer Giuliani i tre minutter om Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Giuliani gjentar ifølge NBC flere av anklagene han har kommet med tidligere.

Han hevder blant annet at Joe Biden stanset etterforskningen av et ukrainsk gass-selskap fordi hans sønn Hunter satt i styret, og at Hunter Biden brukte sin fars posisjon som visepresident for å tjene 1,5 milliarder dollar fra kinesiske investorer.

– Det kommer til å komme ut mye mer. Han gjorde det samme i Kina, og han prøvde å gjøre det i Kasakhstan og Russland, sier Giuliani.

FAR OG SØNN: USAs tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump-advokatens forsøk på dra i gang en ukrainsk etterforskning av Joe Biden og sønnen, er i sentrum av en riksrettsgransking som pågår i USA.

NBC har selv forsøkt å nå Giuliani for en kommentar, men skriver at dette gikk rett til telefonsvareren hans.

Han har foreløpig ikke ringt dem opp.

