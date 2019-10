Boris Johnson oversendte sitt brexitforslag til EU onsdag. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Slik er Johnsons brexit-plan: Vil ha tollgrense mellom Irland og Nord-Irland

Boris Johnson foreslår overfor EU at Nord-Irland midlertidig skal være en del av EUs indre marked, men ikke av tollunionen. Dermed må det innføres tollkontroll.

NTB-Fredrik Ljone Holst

For mindre enn 10 minutter siden







Johnson la onsdag ettermiddag frem sitt forslag til en ordning som kan erstatte den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen. Forslaget er i tråd med opplysninger som var lekket ut på forhånd.

Den britiske statsministeren legger opp til at Nord-Irland skal følge EUs regelverk for mat, landbruksprodukter og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike regler nord og sør for grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland.

Her er forslaget kort fortalt Fjerner den såkalte backstop-løsningen som innebar en tollunion med EU på ubestemt tid.

Står fast ved Langfredagsavtalen og fredsprosessen for Nord-Irland.

Felles regelverk for hele øya Irland, fordi Nord-Irland også skal følge EUs regler for mat, landbruksprodukter og varer.

Må få samtykke fra dem som blir berørt. De nordirske selvstyremyndighetene bør få muligheten til å gi sin tilslutning. Selvstyret har vært opphevet siden januar 2017.

Storbritannia, inkludert Nord-Irland, blir et samlet og eget tollområde.

To grenser

Samtidig vil han ha hele Storbritannia – inkludert Nord-Irland – som en egen tollsone utenfor den europeiske tollunionen.

Dermed må det utføres tollbehandling på varer som transporteres over grensen, men Johnson påpeker at dette ikke trenger å skje ved eller i nærheten av grenseovergangene.

Boris Johnson på landsmøtet: «Vi elsker Europa, vi elsker europeere»

Varer som kommer fra resten av Storbritannia til Nord-Irland, må samtidig sjekkes for å forsikre at de ikke bryter med EU-reglene, som altså kommer til å gjelde i den britiske delen av øya Irland, foreslår han.

Nord-Irland, som i praksis ikke har noen grense i dag, får med Johnsons forslag to grenser: en tollgrense på land mot republikken Irland og en regulatorisk grense i Irskesjøen mot resten av Storbritannia.

Tror på katastrofe-brexit: John legger huset ut for salg

Håper på raske forhandlinger

Johnsons mål har vært å bli kvitt den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen som ble forhandlet fram av Theresa May. Den bandt Storbritannia i en tollunion med EU på ubestemt tid og innebar derfor ikke et klart nok brudd med unionen for Johnson og hans regjering.

Les også: Tafse-anklager overskygger landsmøte

I brevet til Juncker understreker den britiske regjeringssjefen nettopp det at hele Storbritannia blir et eget tollområde. Han trekker fram det å finne løsninger i tråd med fredsavtalen for Nord-Irland som det viktigste av flere elementer som ligger til grunn for forslaget.

– Jeg håper dette forslaget nå kan danne grunnlag for hurtige forhandlinger for å finne en løsning, slik at vi kan komme til enighet og Storbritannia kan forlate EU på en ryddig måte 31. oktober, avslutter Johnson sitt brev.

I de første linjene minner han Juncker på at tiden er knapp fram til tidsfristen den britiske statsministeren har lovet å holde, enten det blir en avtale eller ikke.

VGs Yngve Kvistad kommenterer: Bom igjen, Boris!

Irland og EU skeptiske

Selv om Johnson både i brevet og i sin landsmøtetale var påpasselig med å understrek at det ikke ville bli nye kontroller ved grensen eller like i nærheten, er det tvilsomt om forslaget hans vil bli veldig godt mottatt i EU og Irland. De har begge gjort det klart at enhver form for ny grensekontroll vil være uakseptabel.

– Vi har hele tiden sagt at et alternativ til backstop-løsningen må ivareta alle de samme funksjonene. Det betyr ingen nye grenseinstallasjoner og ingen nye kontroller. Et forslag som innebærer grensekontroller, vil i seg selv innebære vond vilje og et brudd med det Storbritannia har lovet Irland og EU de siste tre årene, sa Irlands utenriksminister Simon Coveney til The Independent før forslaget ble lagt fram.

Fra Brussel har det kommet tydelige signaler om at planer som ligner det som lekket ut mandag – om tollsentre et stykke unna grensen – vil bli møtt med en kald skulder.

Publisert: 02.10.19 kl. 17:05







Mer om