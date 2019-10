LANG KLEM: Lillebroren til drepte Botham Jean ga den drapsdømte politikvinnen en lang klem i retten etter at straffeutmålingen hadde blitt lest opp onsdag. – Jeg tror du vet hvor utrolig mye du har tatt fra oss. Men jeg håper du finner Gud. Hvis du virkelig er lei deg, så tilgir jeg deg. Det samme vil Gud gjøre hvis du spør ham, sa lillebroren. Foto: TOM FOX/The Dallas Morning News/AP

Rørende scener etter drapsdom mot politikvinne: – Jeg tilgir deg

Like etter at den tidligere politikvinnen Amber Guyger (31) ble dømt til ti års fengsel for drapet på regnskapsføreren Botham Jean (26), skjedde det noe helt uventet i retten i Dallas.

Lillebroren til den drepte 26-åringen tok ordet, henvendte seg direkte til den drapsdømte politikvinnen og sa:

– Gud vil tilgi deg. Nå snakker jeg kun for meg selv, og ikke for familien, men jeg elsker deg som en person akkurat som alle andre.

– Jeg skulle egentlig ikke si dette, men jeg vil ikke engang at du skal i fengsel. Det beste vil være å gi livet ditt til Gud, det ville broren min ønsket. Jeg ønsker deg ikke noe vondt, sa han gråtkvalt, fortsatte han.

Deretter henvendte lillebroren seg til vaktene og spurte:

– Kan jeg vær så snill å få gi henne en klem? Vær så snill?

Han fikk til slutt et ja.

Bakgrunn: Tidligere politikvinne dømt for drap på naboen

DREPT: Den 26 år gamle regnskapsføreren Botham Jean. Foto: Jeff Montgomery / AP

Gikk inn i feil leilighet

Tidligere denne uken forklarte 31 år gamle Amber Guyger seg offentlig for første gang om hva som skjedde septemberkvelden i fjor.

Fra vitneboksen denne uken fortalte den tidligere politikvinnen at hun akkurat hadde avsluttet et 13 timer langt skift, da hun havnet i feil etasje i leilighetskomplekset der hun bor sentralt i Dallas i Texas.

Gråt i vitneboksen: «Skulle ønske han drepte meg i stedet»

Hun tok seg inn leiligheten som ligger rett over hennes egen da det gikk fryktelig galt:

Den 26 år gamle regnskapsføreren Botham Jean satt og spiste iskrem og så på TV da han ble skutt og drept av politikvinnen.

Selvforsvar

Guyger har tidligere sagt at det ikke handlet om hat, men at hun rett og slett var redd.

Hun har selv hevdet at hun trodde hun gikk inn i sin egen leilighet, og har derfor forsøkt å argumentere for at hun handlet i selvforsvar mot det hun trodde var en inntrenger.

Men juryen ville ikke være med på denne argumentasjonen, og tirsdag fant de henne skyldig i forsettlig drap.

Reagerte med sinne

For dette risikerte hun mellom fem og 99 år i fengsel, og flere reagerte i sinne på den ti år lange fengselsstraffen, skriver nyhetsbyrået AP, som fulgte saken.

TAKKET GUD: Slik reagerte Allison Jean på at politikvinnen ble funnet skyldig for å ha drept sønnen. Foto: Tom Fox / Pool The Dallas Morning News / AP

Guyger kan i teorien prøveløslates allerede etter fem år, og ifølge ABC, som også var til stede i rettssalen, brøt flere familiemedlemmer sammen da dommen ble lest opp. Den dreptes mor Allison Jean sier imidlertid at hun vil prøve og akseptere dommen, slik at hun kan komme seg videre.

– For Amber handler de ti årene i fengsel om å reflektere over livet, og om endring. Men Dallas må gjøre mer. Det må bli satt en stopper for korrupsjonen vi så under denne rettssaken, byen og politet her må rydde opp, sa den dreptes mor Allison Jean på en pressekonferanse etterpå.

Aktor John Creuzot, som hadde bedt om en straff på 28 år, sier til ABC at han respekterer straffeutmålingen, selv om han hadde ventet en lengre straff.

Han sier også at han er svært rørt over handlingen til den dreptes lillebror.

– Jeg har aldri sett noe lignende i de 37 årene jeg har vært i jobben.

