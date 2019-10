Slik er situasjonen fire dager etter Tyrkias inntog

Det internasjonale samfunnet reagerer: Den arabiske liga, som består av 22 arabiske stater, fordømmer militæroperasjonen etter at utenriksministrene møttes til et hastemøte om situasjonen lørdag. De kaller hele offensiven for «et avskyelig brudd» på Syrias suverenitet. Både Tyskland og Frankrike har kunngjort at de stanser våpeneksport til Tyrkia. Det har allerede Norge og Nederland gjort.