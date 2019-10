Brexit-avtale er klar: – En avtale som tar kontrollen tilbake

Statsminister Boris Johnson bekrefter at en brexit-avtale mellom Storbritannia og EU er klar. Den må fortsatt godkjennes av det britiske parlamentet lørdag.

Oppdatert nå nettopp







Nyheten om enigheten kom like etter klokka 11.30 torsdag.

– Vi har fått en flott ny avtale som tar kontrollen tilbake, skriver britenes statsminister Boris Johnson på Twitter.

Han sier videre at parlamentet bør få gjennom avtalen på lørdag, slik at de kan gå videre til å jobbe med andre politiske temaer.

Johnson trenger tilslutning fra det demokratiske unionistpartiet DUP og euroskeptikerne i egne rekker, om han skal få flertall for Brexit-avtalen i Parlamentet. Han trenger også støtte fra de så mange som 21 parlamentsmedlemmene han har kastet ut av Tory-partiet.

Partiet varslet tidligere i dag at de ikke støtter løsningen for en ny tollgrense, som har den vært den store floken i forhandlingene. Det er uklart om dette har endret seg med avtalen som nå er klar.

STATSMINISTER: Boris Johnson på vei ut fra Downing Street torsdag formiddag. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har tvitret om avtalen.

– Der hvor det er vilje, er det en avtale – vi har en! Det er en rettferdig og balansert avtale for EU og Storbritannia, og den vitner om vår vilje for å finne løsninger. Jeg anbefaler at toppmøtet slutter seg til denne avtalen, skriver han.

Men det at avtalen er klar, betyr ikke at kampen er over. En av dem som gjør dette klinkende klart er leder for Liberaldemokratene Jo Swinson.

– Kampen for å stoppe brexit er langt fra over. Boris Johnsons avtale vil være dårlig for økonomien vår, dårlig for offentlige tjenester og dårlig for miljøet, sier han til Sky News.

Publisert: 17.10.19 kl. 11:38 Oppdatert: 17.10.19 kl. 12:03







Mer om