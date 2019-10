MULIGE OFRE: Slik har Little tegnet 8 kvinner han sier han har drept siden 1970-tallet (Sveip for flere tegninger).

FBI: Seriemorder har drept minst 50 mennesker

En 79 år gammel mann har drept minst 50 mennesker, noe som gjør ham til den verste seriemorderen i USAs historie, ifølge FBI.

Runa Fjellanger

NTB

Samuel Little satt allerede i fengsel da han begynte å tilstå over 90 drap mellom 1970 og 2005. Nå har FBI bekreftet 50 av drapene, og mener det er troverdig at 79-åringen har drept enda flere.

– Mange av hans ofres dødsfall var i utgangspunktet knyttet til overdoser, eller knyttet til ulykkesrelaterte eller ikke fastslåtte årsaker. Noen av likene ble aldri funnet, skriver FBI på et nettsted som de har laget om seriemorderen.

Der er det lagt ut videoopptak hvor Little forteller om drapene, og tegninger som han selv har laget som viser folk han hevder å ha drept.

les også Seriemorder tilsto 90 drap: FBI leter etter ofrene som ble tegnet

FBI: Vil ha rettferdighet for hvert eneste offer

På tross av et liv med jevnlig kontakt med politi og rettsvesen, ble seriemorderen først tatt i 2012. Da knyttet DNA-matcher hos Los Angeles-politiet ham til drap på tre kvinner i storbyen i 1987 og 1989, som han ble dømt for i 2014.

– Selv om han allerede sitter i fengsel, mener FBI at det er viktig å oppnå rettferdighet for hvert eneste offer, slik at vi kan avslutte så mange saker som mulig, sier FBIs krimanalytiker Christie Palazzolo.

les også Sør-Korea: Mann innrømmer at han er beryktet seriemorder

FBI har undersøkt tidligere uløste saker og sammenlignet ofrene med Littles beskrivelser og tegninger. De fleste Little sier han har drept, var afroamerikanske kvinner. Mange av ofrene har vist seg å være vanskelig å identifisere, fordi de antas å ha vært rusavhengige og prostituerte, ifølge FBI.

– De var blakke, hjemløse og gikk rett inn i edderkoppnettet mitt, sier Little til CBS-programmet 60 minutes. Der forteller han detaljer fra de grusomme drapene, og blir bedt om å reflektere over handlingene sine.

– Jeg tror ikke det var et annet menneske som gjorde det jeg likte å gjøre. Jeg tror jeg er den eneste i verden. Det er ikke en ære. Det er en forbannelse, svarer Little.

ELDRE MANN: Samuel Little sitter for tiden fengslet i Texas og har en skrantende helse. Foto: Sheriffkontoret i Texas via AP

Drapssiktet på 80-tallet

Seriemorderen ble født i Reynolds i Georgia i 1940, og vokste opp hos bestemoren sin i Lorain i Ohio. Allerede som 16-åring blir han arrestert for innbrudd, ifølge nyhetsbyrået AP. Mellom 1957 og 1975 blir Little arrestert 26 ganger i 11 stater, og siktet for blant annet nasking, tyveri, voldtekt, vold mot en polititjenestemann, fyllekjøring, bedrageri, innbrudd og kjøp av sex.

Så fulgte flere tiår med jevnlig kontakt med politi og rettsvesen:

I 1976 blir Little dømt til tre måneders fengsel for et voldtektsforsøk.

les også Tiltalt for fire drap: – Vi tror han er en seriemorder

Høsten 1982 blir to kvinner funnet drept, Patricia Ann Mount i Florida og Melinda LaPree i Mississippi. I november blir Little arrestert for nasking, og knyttet til drapet på LaPree. I tillegg står to prostituerte frem og anklager ham for å ha overfalt dem i 1980 og 1981. Little blir ikke tiltalt for drapet, men utlevert til Florida. Der blir han frikjent for drapet på Mount.

I 1984 blir Little anklagd for å ha overfalt to kvinner. Han blir tiltalt for drapsforsøk, men juryen klarer ikke å komme til enighet. Little erklærer seg skyldig i å ha overfalt og frihetsberøvelse, og blir dømt til fire år i fengsel. Etter to og et halvt år blir han løslatt, og flytter til Los Angeles i California i 1987.

ARRESTERT: En tidslinje publisert på FBIs nettsted viser arrestbilder av Samuel Little fra han var 16–54 år gammel. Foto: FBI

DNA-match i tre drap

I årene som følger blir Little siktet for lovbrudd i syv stater, blant annet fyllekjøring, innbrudd, tyveri og nasking. Etter at han blir arrestert for besittelse av kokain i 2007, erklærer Little seg skyldig og blir dømt til behandling mot rusavhengighet. Han møter ikke opp.

I april 2012 får politiet i Los Angeles en DNA-match i to saker: Audrey Nelson, som ble funnet drept i en søppelkasse i august 1989 og Guadalupe Apodaca som ble funnet drept i en garasje i september samme år.

les også Seriemorder dømt for drap på Ashton Kutchers modellkjæreste

Fem måneder senere, i september, blir Little arrestert i Kentucky. Han blir dømt til tre års fengsel for narkotikadommen fra 2007, og politiet oppdager enda en DNA-match som knytter ham til drapet på Carol Alford i juli 1987.

Da han ble dømt til tre livstidsdommer i 2014, hevdet Little at han var uskyldig. I arbeidet med å knytte seriemorderen til flere drap, tilbød han seg å snakke med politiet – i bytte mot å flyttes til et annet fengsel. I løpet av våren 2018 tilsto han over 90 drap.

Tilsto i 700 timer med intervju

Hadde det ikke vært for én politimann, ville seriemorderen sluppet unna med de fleste drapene, ifølge CBS. James Holland hadde en mistanke om at Little hadde drept langt flere enn tre mennesker.

I løpet av 700 timer med intervjuer fikk Holland bekreftet magefølelsen da Little tilsto 93 drap. I en dokumentar fra CBS-programmet 60 minutes fortalte Holland om hvordan han forhandlet med seriemorderen. Etter at Little hevdet at han hadde drept en kvinne i Odessa i Texas, sørget Holland for at delstatsmyndighetene garanterte at seriemorderen ikke ville få dødsstraff.

les også Englands «glemte» seriemorder: Drepte prest med øks

Holland intervjuet Little 48 dager på rad, væpnet med lovnaden om livstidsdom, pizza og brusen Dr. Pepper. I løpet av den tiden tilsto seriemorderen 65 av drapene.

Senest forrige uke ble tre nye portretter tegnet av Little levert til Holland, ifølge CBS.

les også Løser gamle drapsgåter ved hjelp av slektsforskning

De verste seriemorderne gjennom tidene regnes ifølge AP for å være Ted Bundy og John Wayne Gacy, som tok livet av henholdsvis 30 og 33 personer på 1970-tallet. Engelskmannen og legen Harold Shipman regnes imidlertid som en av de verste globalt. Han ble i år 2000 dømt for å ha drept 15 av pasientene sine med en dødelig dose heroin. En etterforskningsgruppe har imidlertid fastslått at han står bak 250.

