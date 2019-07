PÅ GOLFTUR: Donald Trump snakker med pressen før han skal gå om bord i Air Force One i Morristown søndag – etter årets første besøk ved golfklubben hans i New Jersey. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump tapte Twitter-kamp: Får ikke blokkere enkeltpersoner

En ankedomstol har konkludert med at Donald Trump bryter den amerikanske grunnloven når han utestenger folk fra Twitter-kontoen sin.

Den amerikanske presidentens forkjærlighet for det ordknappe mediet er godt kjent, og det er som oftest Twitter han tyr til når han skal informere folk om hva han mener om en sak, annonsere politiske møter eller lansere ny politikk.

Twitter-kontoen @realDonaldTrump har nesten 62 millioner følgere. I tillegg styrer han kontoen til den amerikanske presidenten @Potus med 26,2 millioner følgere.

Nettopp på grunn av måten Donald Trump bruker Twitter på, får han ikke lov til å blokkere enkeltbrukere fra kontoen sin, har en føderal ankedomstol i New York bestemt.

Tirsdag kom de frem til at Trump, ved å blokkere brukere som han mener mobbet eller kritiserte ham, har brutt den amerikanske grunnloven.

Trump har kommet med flere nyheter på Twitter gjennom sine år som president. I mars 2018 skal for eksempel USAs tidligere utenriksminister Rex Tillerson ha fått beskjed om at han fikk sparken til fordel for Mike Pompeo via sjefens konto:

Det var også på Twitter at Trump kom med nyheten om at USA ville innføre straffetoll på meksikanske varer dersom Mexico ikke fikk en slutt på at migranter tok seg inn i USA via dem:

Vurderer å anke igjen

USAs justisdepartement sier i en uttalelse til New York Times at de er skuffet over avgjørelsen, og at de vurderer om de skal anke.

– Vi mener president Trumps avgjørelse om å blokkere brukere fra hans personlige Twitter-konto ikke bryter med grunnloven, sier talsperson Kelly Laco.

Det er nemlig grunnlovstillegget «The first amendment» dommerne viser til i sin avgjørelse, som var enstemmig.

Grunnlovstillegget forbyr blant annet amerikanske myndigheter å vedta lover som begrenser ytringsfrihet. Dette betyr også, mener dommerne, at en myndighetsperson som bruker sosiale medier i jobben ikke kan ekskludere folk fra å delta i debatten – selv om de skulle skrive ting som personen som eier kontoen er uenig i, skriver dommer Barrington D. Parker i kjennelsen.

Dommerne understreker at alle amerikanere har rett til å følge med på og å engasjere seg i sin egen presidents Twitterfeed, siden den brukes i president-ærend.

Ankedomstolen opprettholder dermed en dom fra mai 2018, som slo fast at Trumps blokkering av enkeltbrukere fra Twitter brøt med grunnloven. Denne avgjørelsen ble anket av Det hvite hus.

Blokkert etter russisk melding

Det er instituttet Knight First Amendment ved Columbia University som har saksøkt presidenten på vegne av syv enkeltpersoner som alle er blitt blokkert fra hans Twitter-konto.

En av dem, forsker Rebecca Buckwalter ved den liberale tenketanken Center for American Progress, ble ifølge New York Times blokkert etter å ha skrevet dette til presidenten i 2017:

«To be fair you didn’t win the WH: Russia won it for you».

Flere kjente personer er også blitt blokkert av Trump, blant dem supermodell Chrissy Teigen og forfatter Stephen King, skriver AP. Teigen skal fortsatt være blokkert.

Trumps advokater argumenterte i saken for at presidenten brukte kontoen sin som privatperson, og at han derfor har rett til å blokkere hvem han vil. Dommeren er ikke overbevist, og skriver:

«Det er overveldende beviser for kontoens offentlige natur. Vi konkluderer også med at når presidenten har valgt en plattform og åpnet opp for interaksjon med millioner av brukere og deltagere, kan han ikke selektivt ekskluderte de han ikke er enig med».

Publisert: 10.07.19 kl. 02:03