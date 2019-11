I RUSSLAND: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok i International Arctic Forum i St. Petersburg i april i år. Her møtte Solberg Russlands president Vladimir Putin. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Slik jobbet norske myndigheter for å få Berg hjem

VILNIUS/OSLO (VG) NATO-fellesskapet, en spiondømt russer og et presidentskifte var viktige brikker for at Frode Berg (64) i dag kunne bli en fri mann, får VG opplyst.

Oppdatert nå nettopp







Fredag var det klart at Frode Berg er fri etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Nyheten ble ikke overraskende tatt godt imot at hans kone og datter, som sier at familien nå er veldig lettet. Etter utvekslingen befinner Frode Berg seg i Vilnius.

Det er så langt uklart akkurat når den spiondømte nordmannen kommer tilbake til Norge, men det er all grunn til å tro at det vil skje i løpet av kort tid.

VG har vært i kontakt med flere kilder tett på prosessen og kan nå fortelle hvordan norske myndigheter jobbet for å få ham hjem:

Søkte etter utveksling

Kort tid etter at Berg ble pågrepet i Moskva i desember 2017, begynte norske myndigheter å jobbe for å finne ut hvordan de kunne bistå.

Men problemet med en som er mistenkt for spionasje, er at det er vanskelig å få vedkommende hjem via «normale kanaler», får VG opplyst.

Det åpenbare sporet for norske myndigheter var å finne ut hvorvidt det kunne finne sted en utveksling, men Norge hadde ingen spiondømte russere å bytte Berg med.

I månedene etter at han var arrestert, tok derfor norske myndigheter kontakt med NATO-fellesskapet, for å finne om andre land kunne hjelpe, ifølge VGs opplysninger.

Interessert i Filiptsjenko

Det ble tidlig klart for norske myndigheter, at den eneste Russland var interessert i å bytte med, skal ha vært Nikolaj Filiptsjenko, som var spiondømt i Litauen, ifølge VGs opplysninger.

Filiptsjenko ble oppdaget da han prøvde å rekruttere litauere til å installere skjulte mikrofoner i presidentpalasset i hovedstaden Vilnius, samt i hjemmet til den tidligere presidenten, ifølge den litauiske avisen Delfi.

SPIONEN: Nikolaj Filiptsjenko i retten i Vilnius i juli 2017. Foto: Petras Malukas, AFP

Litauerne han prøvde å rekruttere, samarbeidet imidlertid med litauisk sikkerhetspoliti. Filiptsjenko ble ifølge BBC arrestert i Litauen i 2015 da han fulgte et transittog fra Kaliningrad-regionen til Hviterussland.

I juli 2017 ble han dømt til ti års fengsel for spionasje.

Filipsjenko og den russiske siden var med andre ord svært aktive mot valget i Litauen, noe som gjorde det vanskelig for Litauen å se for seg en snarlig utveksling av ham.

Les også: Russisk storspion kan være nøkkel til Frode Berg-utlevering

Putin: Kan bare benåde en mann som er dømt

Det var også en annen hindring: Frode Berg var ikke dømt.

I Russland er det slik at det ikke er mulig å gjennomføre en benådning eller en utveksling, før det foreligger en dom.

Det viste også president Vladimir Putin til, da han fikk besøk av statsminister Erna Solberg i St. Petersburg i april i år.

– Man kan bare benåde en mann som er dømt, sa Putin til pressen.

MØTTES I APRIL: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte Russlands president Vladimir Putin i et bilateralt møte i april. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

I april i år ble Berg dømt til 14 år i fengsel. Tre måneder etter dommen, var det valg i Litauen. Her ble Gitanas Nauseda valgt til ny president. Han har en langt mykere tone mot Russland, enn sin forgjenger Dalia Grybauskaitė.

Det er derfor grunn til å tro at presidentskiftet påvirket muligheten til å få til denne utvekslingen, kjenner VG til.

I RETTEN: Frode Berg (til høyre) avbildet i tingretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov i april i år. Foto: Jørgen Braastad, VG

Håpet styrket

Norske myndigheter oppfattet at Litauen ble gradvis mer positive til ideen om en utlevering av Filiptsjenko, ifølge VGs opplysninger. Og for kun en måned siden, opplevde norske myndigheter at man nærmet seg en løsning.

Men at den litauiske presidenten kan benåde ved en slik utveksling, har aldri vært formelt forankret ved lov. Derfor ønsket man å legge frem et lovforslag i Parlamentet, for å sikre bred politisk oppslutning.

I mellomtiden arbeidet de tre landene med det praktiske rundt en eventuell overlevering. Det ble diskutert hvor, og på hvilken måte det skulle skje, selv om tidspunktet var uklart.

7. november ble den lovendringen vedtatt i Parlamentet, og noen dager senere ble loven signert av presidenten.

Ifølge VGs kilder skal Frode Berg selv, for omtrent en måned siden, ha blitt orientert om at en utlevering kunne være nært forestående.

Men han skal ikke ha visst hva som konkret skulle skje, før han ble hentet i fengslet.

Russisk aktor: Frode Berg i søkelyset siden 1992

– En fri mann

Grytidlig fredag morgen ble det klart at den litauiske presidenten benådet de spiondømte russerne Filipsjenko og Sergej Moisejenko, og en pressekonferanse fra litauiske myndigheter, ble varslet.

Fredag klokken 14 ble det kjent at Berg er overlatt til norske myndigheter i Litauen.

VGs Astrid Meland kommenterer: Endelig er Frode fri

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i pressemeldingen.

De holder en felles pressekonferanse om saken fredag klokken 18.30.

VG kjenner til at både Solberg og Eriksen Søreide hyppig har brukt sine internasjonale kontakter i andre NATO-land for å holde prosessen varm.

Ifølge VGs opplysninger, har også amerikanske myndigheter vært til stor hjelp i arbeidet med å få Berg fri.

Bli oppdatert: Dette må du vite om Frode Berg-saken

MØTTES: Nasjonal sikkerhetssjef Darius Jauniškis og president Gitanas Naused i Litauen før pressekonferansen i Vilnius fredag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Skryter av samarbeidet med Norge

Det som skjedde fredag, var et av alternativene som ble forespeilet av den tidligere spesialstyrke-offiseren i Litauen, Aurimas Navys.

Litauens utenriksminister Linas Linkevičius sier til Baltic News Service at han er glad for at de kunne hjelpe til med utvekslingen av Frode Berg.

– Vi er selvfølgelig først og fremst glad for at vi fikk ut våre statsborgere. Men vi er også glad for å sette et godt eksempel på vårt samarbeid med Norge. Vi bryr oss ikke bare om våre egne interesser, men også interessene til våre allierte, sier han.

De to litauerne som ble utvekslet mot de to russerne mellom Russland og Litauen, er ifølge Baltic News Service Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

VG har i flere uker forsøkt å få ambassaden i Litauen i tale, men i likhet med Utenriksdepartementet i Norge, har de holdt kortene tett til brystet.

Publisert: 15.11.19 kl. 18:03 Oppdatert: 15.11.19 kl. 18:15







Mer om