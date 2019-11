SELGES: Flere ting som tilhørte Adolf Hitler skal nå selges på auksjon. Her er nazilederen avbildet i Kiel i mars 1933. Foto: AP

Hitlers eiendeler auksjoneres bort

En flosshatt som tilhørte Adolf Hitler, og en luksusutgave av Hitlers «Mein Kampf» skal auksjoneres bort. Auksjonshuset får nå kraftig kritikk.

NTB-DPA

Auksjonshuset Hermann Historica har den siste tiden fått kritikk fra en rekke hold for den planlagte auksjonen, som holdes onsdag i München.

I forrige uke skrev rabbiner og styreleder Menachem Margolin i den europeiske jødiske foreningen EJA et brev til auksjonshuset, hvor han ber dem om å revurdere auksjonen og opplyse at enkelte ting ikke kan selges.

– Det dere gjør er ikke ulovlig, men galt, skriver han blant annet.

Eva Brauns cocktailkjole

I tillegg til flosshatten og luksusutgaven av «Mein Kampf» skal det også auksjoneres bort en cocktailkjole som tilhørte Eva Braun, Hitlers elskerinne og til sist ektefelle.

Til sammen 842 ting som har vært tilknyttet nazister, skal auksjoneres bort.

Direktør Bernhard Pacher i Hermann Historica sier at de har mottatt en rekke henvendelser siden brevet fra EJA. Men ingenting tyder på at auksjonen stanses.

– Vår jobb er å hindre at disse tingene havner i feil hender, sier Pacher.

Solgte jakke for millioner

Han erkjenner at de kan gjøre fint lite for å kontrollere hva budvinnerne gjør med varene etter auksjonen, men auksjonshuset skal gjøre sitt ytterste for å kontrollere hvem som får mulighet til å by, ifølge Pacher.

Dette er ikke første gang auksjonshuset får kritikk for å auksjonere bort eiendeler tilknyttet Hitler. I 2016 auksjonerte de bort en jakke som Hitler har brukt. Denne ble solgt for 275.000 euro, eller 2,76 millioner kroner etter dagens kurs.

