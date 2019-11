MIRAKEL: President Gitanas Nauséda forteller VGs medarbeider om hvordan forhandlingene med Russland utvekslingen av Frode Berg og fire andre spiondømte. Han kaller helgens utveksling for et mirakel. Foto: Helge Mikalsen

Litauens president til VG: Russland nektet å utveksle Frode Berg i sommer

VILNIUS (VG) I sitt første intervju om Frode Berg-saken, forteller Litauens president, Gitanas Nauséda, om dramaet da Russland opprinnelig nektet å utveksle to russere mot to litauiske borgere og den spiondømte nordmannen.

President Nauséda tok tirsdag formiddag imot VGs medarbeidere i presidentpalasset i Vilnius.

Han snakker nå for første gang offentlig om saken, etter at Frode Berg er trygt hjemme i Norge.

Da Gitanas Nauséda overtok som landets president 12. juli i år, var forhandlingene mellom Litauen, Norge og Russland, helt fastlåst.

– Jeg ble informert om denne saken i min første uke som president, forteller presidenten til VG.

– Situasjonen var ikke enkel, og forhandlingene hadde vært tøffe fordi Russland ikke var villig til å akseptere en utveksling av tre mot to, legger han til.

Overraskende gjennombrudd

Forhandlingstemaet, og utgangspunktet for de norske og litauiske var dette:

** Litauen skulle benåde utlevere de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

** I bytte skulle Russland benåde Frode Berg, pluss de to litauiske borgerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Presidenten forteller videre at Litauen og Norge bestemte seg for å avvente situasjonen, og bruke noe tid på å vurdere andre modeller for utveksling.

Men så kom det overraskende gjennombruddet:

– Det gikk flere uker. Men så kom russerne tilbake. De hadde nå ombestemt seg, og var klare til å akseptere vårt forslag.

– Hvorfor ombestemte russerne seg?

– Vi vet lite om den russiske siden. De fakta jeg kjenner, er hva som kom fram i forhandlingene. Jeg vet ikke hvorfor de ombestemte seg, sier Nauséda.

SIKRET FRIE HENDER: President Nauséda forteller hvordan lovforslaget i Litauens parlament la det formelle grunnlaget for at han kunne benåde to spiondømte russere. Foto: Helge Mikalsen

Møtte Erna Solberg

I slutten av september reiste den nyvalgte presidenten til FNs generalforsamling. I New York hadde han et eget møte med statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). På det tidspunktet var Norge, Russland og Litauen formelt enige.

Men formalitetene var ikke helt på plass. Og ut fra det Frode Bergs advokater har sagt: Han var fortsatt helt uvitende i noen uker til, om at løsningen var veldig nær.

Manglet hjemmel

President Nauséda måtte involvere sitt eget parlament i Vilnius. Det ble utarbeidet et lovforslag som skulle sikre presidenten eksplisitt lovlig hjemmel for å benåde de to russerne.

– Jeg hadde lovens fullmakt til å benåde, men under betingelser som ikke helt og fullt dekket denne saken. Derfor ble det fremmet et lovforslag som fikk støtte fra de største politiske partiene her i Litauen. Da hadde jeg frie hender, og det gjorde det mulig for meg å utstede en benådning for de to russerne, sier presidenten.

Stor suksess

– Og da var tiden kommet for den praktiske utvekslingen?

– Ja. Jeg vil si at denne saken er en stor suksess for alle involverte, men også et mirakel at det faktisk kunne finne sted, etter så lang tids forberedelser. Jeg opplevde at begge sider ville ha tilbake sine borgere. For meg var det viktigste å hjelpe familiene, som har lidd tungt gjennom disse årene. Det var viktig for de litauiske familiene, men også for den norske familien.

– Det var også motiverende for meg at Norge er vår allierte og med et ønske at denne utvekslingen ville føre til at vårt gode forhold til Norge kan utvikles videre i fremtiden, sier Nauséda til VG.

VG er imidlertid kjent med at den forrige presidenten i Litauen, Dalia Grybauskaitė, opprinnelig hadde sterke motforestillinger å utlevere den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko.

I dommen mot russeren fremgår det at Filiptsjenko prøvde å få installert avlyttingsutstyr både på kontoret og i boligen til den tidligere presidenten.

Pompeo presset på

VG har også opplysninger om at USAs utenriksminister Mike Pompeo har deltatt i møter om Frode Bergs sak, og at han engasjerte seg for å få president Grybauskaitė til å benåde Filiptsjenko – og dermed legge til rette for at Frode Berg kunne utveksles og komme hjem.

Men det var, slik president Gitanas Nauséda nå bekrefter overfor VG, etter presidentskiftet i sommer at løsningen kom på plass.

– Kan du bekrefte at du hadde et annet syn på utleveringen enn den forrige presidenten?

– Her må jeg være tydelig: Motivene til min forgjenger var hennes motiver. Jeg vil ikke spekulere i hennes motiver for ikke å ta en avgjørelse, sier Nauséda.

– Jeg kan bare redegjøre for mitt motiv. Det var å få løst saken. Og nå kjenner vi slutten, heldigvis en suksesshistorie for alle og en vinn-vinn-vinn situasjon både for Russland, for Litauen og for Norge, legger han til.

Takker for Bergs hilsen

– Var du selv på noe tidspunkt skeptisk til utvekslingen av Filiptsjenko?

– Man gjør alltid vurderinger, det er helt vanlig. Men slike utvekslinger har skjedd mange ganger mellom mange land. Det jeg kan si, er at disse som nå er benådet, kan skade Litauen mer i fremtiden. Sakene er avsluttet, sier han.

I video-opptaket som Frode Berg spilte inn fra Litauen i helgen, takker han spesielt president Nauseda for at han nå er en fri mann.

– Jeg er takknemlig for at Berg nevnte meg. Men man må ikke sitte igjen med inntrykket av at en person løste dette. Det var svært mange involverte, også Litauens sikkerhetstjeneste, statsministeren, folk i parlamentet og andre. Alle støttet ideen om å få dette løst. Så takk til Berg for de hyggelige ordene, men den takken sender jeg videre til alle i Litauen, sier han.

GODE VENNER: President Nauséda avviser både at Norge har tilbudt gjenytelser, og at han har bedt om det. Motivet var å hjelpe en god alliert og støtte familiene til de spiondømte, sier han. Foto: Helge Mikalsen

Avviser gjenytelser

På VGs spørsmål om Norge har tilbudt Litauen noen form for gjentjenester eller kompensasjon for arbeidet med å få Frode Berg utlevert, avviser presidenten dette blankt:

– Jeg hadde kontakt med den norske statsministeren i New York i høst, og senere under hennes besøk i Litauen. Vi har snakket om mange temaer, blant annet NATO og Russland, Men det har aldri vært noen diskusjon om kompensasjon. Det var aldri heller min intensjon å få noe tilbake. Dette gjorde vi for å hjelpe en nær alliert og for å kunne fortsette vårt gode forhold landene imellom, sier president Nauséda.

Publisert: 19.11.19 kl. 13:34

