TILDEKKET: Også små jenter, som denne, går tildekket i leiren al-Hol i Syria. Foto: Harald Henden

Russland planlegger å hente stort antall barn fra IS-leirene

Russland har allerede hentet hjem over hundre barn av IS-krigere fra Irak. Nå undersøkes DNA fra 49 barn i syriske leirer, med tanke på å hente disse også hjem.

32 nye barn av IS-medlemmer ble denne uken hentet hjem via den irakiske hovedstaden Bagdad, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Barna, som er mellom ett og ni år, skal gjennom medisinske undersøkelser før de blir hentet av slektninger. Russlands utenriksdepartement opplyser at barna enten har blitt holdt i asylmottak eller i fengsel med sine mødre i Irak.

Dette er den fjerde gruppen av barn som sendes til Russland. Ifølge utenriksdepartementet har totalt 122 barn blitt hentet hjem, skriver NTB.







OVERBEFOLKET: Et barn bæres av sin mor inne i al-Hol-leiren. 75.000 mennesker lever i en leir opprinnelig ment for 10.000.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere anslått at over 4.000 russiske borgere og rundt 5.000 borgere fra andre tidligere sovjetstater har sluttet seg til IS i Syria og Irak.

Russiske myndigheter jobber også med en storstilt henting fra den mye omtale IS-leiren al-Hol i Syria. Det vil skje i samarbeid med den syriske regjeringen i Damaskus, som er nær alliert med Russland.

– DNA-prøver er tatt fra 49 barn i al-Hol leiren, og i Damaskus i syriske fengsler. Det er tatt prøver av foreldrene også. Dersom det kan fastslås at barna er i slekt med russiske borgere, så vil vi gi dem statsborgerskap, uttaler Anna Kuznetsova, kommisjoner for barns rettigheter ved det russiske presidentkontoret.

Publisert: 19.11.19 kl. 13:08

