SOMMERSTENGT: Bernhard Zangerl (25) driver afterski-stedet Kitzloch, som ble en smittepøl for coronaviruset tidlig i mars. Foto: Harald Henden

Verten på «coronabaren» i Østerrike: - Sjokk at alle kelnerne var smittet

ISCHGL (VG) Fra baren Kitzloch i vintersportstedet Ischgl kom det nye coronaviruset til Norge: - Vi er lei for alle som ble smittet her, sier kroverten Bernhard Zangerl (25).

Coronaspredningen i Norge tidlig i mars startet som en skiferie-epidemi . 695 norske tilfeller kan spores tilbake til Østerrike, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI)

For de nordiske stamgjestene som sto tettpakket på afterski på baren Kitzloch i vinterferien, skulle det godt gjøres ikke å pådra seg coronaviruset.

– Alle våre 14 kelnere var smittet. Det var et sjokk, sier Bernhard Zangerl til VG i dag.

VINTERFERIE: Fra alpelandsbyen Ischgl i Østerrike bragte skiturister coronasmitten til Norge. Foto: Harald Henden

Alpelandsbyen stengt

Sommeren er kommet til Ischgl i Sør-Tirol. Engblomster nikker i irrgrønne brattbakker, mens bekker med iskaldt smeltevann kaster seg utfor fjellsidene i Paznaun-dalen.

Heisene står, og master og vaiere strekker seg mot topper som Idalp, Fimspitze og Palinkopf. Nede i landsbyen er alle hoteller og restauranter stengt og gatene folketomme.

Sommersesongen er noen uker unna.

Det er bare tre måneder siden gondolbaner løftet tusener av skiturister fra Ischgl til alpineldoradoet i det vestvendte, snørike fjellmassivet på grensen til Sveits.

PINSEVENNER: Unge kvinner i følge opp den stille hovedgaten Dorfstraffe i Ischgl. Foto: Harald Henden

Nordiske stamgjester

Ischgl er et av de største og mest populære vintersportstedene i Alpene. Landsbyen har 1600 innbyggere - og 10.000 gjestesenger. Sesongen varer normalt til første helg i mai.

For gjestene kunne siste tur i bakkene gå til nederste stasjon på Pardatchgratbahn i utkanten av Ischgl. Derfra var det bare et par stavtak til aprés ski-stedet Kitzloch.

Inne i varmen var det stinn brakke og høy stemning fra klokken 15 til 19 hver dag.

NYE EIERE: Zangerl-familien overtok Kitzloch i oktober 2019. De eier et hotell, to barer og flere restauranter i Ischgl.

Bartender med tette bihuler

Kelnere brøytet seg frem med brett fullastet av øl og Flügerl-shots. DJ Boris lot danske og norske låter og tirolermusikk dundre til gjestene danset støveldans på de solide bordene.

Kelnerne brukte fløyte for å få folk vike til side. Zangerl forteller at mange gjester syntes det var morsomt å nappe fløytene fra dem og selv blåse i dem...

Og bak disken sto en nordtysk bartender med tette bihuler.

– Han trodde bare det var litt vanlig influensa, forteller den unge verten på Kitzloch.

LANDSBY: Ischgl i Tirol i Østerrike er et av de største skistedene i Alpene.

Alle kelnerne smittet

5. mars ble Bernhard Zangerl oppringt av turistkontoret om at en gruppe islendinger som hadde vært på Kitzloch, var kommet hjem med coronasmitte.

6. mars ble bartenderen testet, fordi han ikke følte seg helt frisk. Dagen etter ble han som den første i Ischgl og Sør-Tirol bekreftet positiv.

– Alle som hadde vært på jobb med ham, ble umiddelbart satt i isolasjon, sier Zangerl.

Baren som hver kveld forvandles til a la carte-restaurant, ble smittevasket og nytt team av ansatte satt inn før dørene åpnet 8. mars.

Da absolutt alle kelnerne ble bekreftet smittet 9. mars, ble Kitzloch stengt.

– Ischgl bare et stoppested

– Vi er et ungt team, flere hadde ikke symptomer i det hele tatt, mens andre bare hadde tette luftveier og lett hodepine. Det streifet ingen at coronaviruset var kommet hit, sier Zangerl.

Han ønsker å få frem at Ischgl bare var et stoppested på virusets vei gjennom verden.

– Viruset ble ikke født her, ingen visste at det var her. Vi skjulte ingenting.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

NYTT: Lokalavisen kan kjøpes for en slant i Ischgl. Tidlig i mars var landsbyen der turistene ble coronasmittet, i nyhetene over hele verden.

– Lite sannsynlig

Så sent som 8. mars forsikret regionale myndigheter at det ikke var grunn til bekymring.

– Medisinsk sett er overføring av coronaviruset til gjester i baren ganske lite sannsynlig, skrev lege Anita Luckner-Hornischer i helsedirektoratet i Tirol i en pressemelding.

Men 13. mars ble Ischgl og andre vintersportsteder i regionen isolert med portforbud og veisperringer. Titusener av turister ble bedt om å reise hjem.

Sesongen var så definitivt over.

BORGERMESTER: Werner Kurz i Ischgl. Foto: Hannes Kurz

– Ingen var forberedt

6. mars varslet flere nordiske land om skiturister som kom fra Ischgl med smitte.

– Hvorfor reagerte dere så sent?

Borgermester i Ischgl Werner Kurz svarer VG skriftlig:

– Ingen land i verden var forberedt for slik en pandemi, med hva vi nå vet er et aggressivt virus. Vi ble alle overveldet av den daglige utviklingen og stadig ny kunnskap om viruset.

Han fremholder at Ischgl var avhengig av informasjon fra eksperter som daglig fikk ny kunnskap om viruset og tilpasset sine anbefalinger deretter.

– Etter det første smittetilfellet i Ischgl 7. mars vedtok delstatsmyndighetene en rekke tiltak, som naturligvis ble iverksatt i Ischgl, understreker borgermesteren.

Beklager at turister ble syke

Kurz vil ikke kritisere helsemyndighetene i Tirol for deres håndtering i den kritiske fasen.

– De kunne bare ta beslutninger basert på kunnskapen som forelå på det tidspunkt.

PARTYSTED: Ischgl er kjent for å være et livlig sted, når dagen i alpinbakkene er over. Foto: Harald Henden

– Hva vil du si til de nordiske turistene som ble coronasmittet i Ischgl?

– Det går naturligvis inn på meg, når mennesker blir smittet og syke på vår dørterskel. Det beklager jeg så mye, sier borgermesteren i Ischgl.

På landsbyens vegne legger han til at deres tanker og kondolanser er med dem som har mistet sine kjære eller venner på grunn av coronaviruset.

STILLE: Ingen trafikk i Ischgl. Mange innbyggere tar ferie mellom sesongene. Foto: Harald Henden

– Gjestenes helse vårt fokus

Den østerrikske forbrukerorganisasjonen Verbraucherschutzverein (VSV) har fått over 5.000 personer med på et søksmål for å stille berørte landsbyer og delstaten Tirol til ansvar.

42 nordmenn er med på massesøksmålet.

VSV mener at lokale myndigheter advarte for sent, stengte barer og hoteller for sent og håndterte smittesituasjonen på en kaotisk måte.

Borgermesteren i Ischgl sier at de handlet etter beste kunnskap og overbevisning.

– Gjestenes helse og sikkerhet har alltid vært vårt fokus, forsikrer Werner Kurz.

Coronaviruset har kostet 668 mennesker livet i Østerrike, 108 i Tirol.

GODT STELT: En kvinne pynter en grav utenfor St. Nikolaus-kirken i Ischgl. Foto: Harald Henden

– Vender tilbake

Bernhard Zangerl sier at mange grupper og selskaper av stamgjester fra Norden har kommet med støtteerklæringer og reservasjoner for neste sesong.

– Det er godt å vite at de forstår, sier den unge verten på Kitzloch.

