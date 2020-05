AVVENTER: Utenriksminister Jeppe Kofod og statsminister Mette Frederiksen er tilbakeholdne med å åpne opp Danmark. Foto: NIELS CHRISTIAN VILMANN / RITZAU SCANPIX

Danske partier vil åpne opp grensen for nordmenn

Flere partier på det danske Folketinget er lydhøre for å åpne grensene til Tyskland og Norge, men ikke til Sverige.

Leder for Konservative, Søren Pape Poulsen, foreslo allerede onsdag å la «Oslobåden», som danskene kaller Danskebåten, seile med turister igjen. Han ønsket også å åpne opp for tyske turister snarest mulig.

– Land som minner om oss, som har kontroll på smitten og hvor smittetrykket er lavt, som for eksempel Norge og Tyskland, skal vi åpne for. Som minimum skal de som har dokumentasjon på leie av sommerhus, hotell eller lignende få lov til å komme inn, sier han til Danmarks Radio.

Den danske regjeringen har ifølge DR argumentert med at grensene til både Sverige, Tyskland og Norge må åpne samtidig. Men det er flere partiledere uenige i.

– Jeg mener bestemt ikke at man skal vente med å åpne grensen til Tyskland inntil man mener det er forsvarlig også å åpne grensen til Sverige, sier leder Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

LEDER: Jakob Ellemann-Jensen da han ble valgt til partileder for Venstre i september 2019. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Leder for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er enig:

– Jeg tror at om man åpner ulikt for turister fra forskjellige land, så kan man åpne raskere, sier han til DR.

Argumentene for forskjellsbehandling er at Norge og Tyskland har lignende smittetrykk som i Danmark, mens Sverige har en annerledes situasjon.

Leder for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, maner til forsiktighet.

– Vi kan ikke bare åpne grensene helt som man gjorde før – heller ikke for nordmenn og tyskere. Vi må finne en måte hvor vi sikrer at menneskene som kommer hit og skal være her en stund, kan gjøre det sikkert, sier hun til den danske rikskringkasteren.

Også regjeringens støtteparti Enhedslisten mener det er opplagt å se på en løsning der man åpner for enkelte land foran andre.

Regjeringen avventer

Men senest torsdag ettermiddag signaliserte utenriksminister Jeppe Kofod (S) at den danske regjeringen ønsker å utvise forsiktighet.

– Vi har en dialog med våre naboland om innreiserestriksjoner og grensespørsmålet. Vi er fremdeles veldig bekymret og veldig forsiktige. Vi har fremdeles en covid-19-pandemi, sier Kofod.

Han lover svar på flere spørsmål rundt Danmarks grenseåpning mot nabolandene innen 1. juni.

FORSIKTIG: Utenriksminister Jeppe Kofod, her fotografert i slutten av januar. Foto: THOMAS SJOERUP / RITZAU SCANPIX

Onsdag møtte justisminister Nick Hækkerup (S) motbør i Folketingssalen fra flere partier som ønsker grensene åpnet snarest.

Onsdag la også EU-kommisjonen fram sin plan til hvordan reiselivet kan komme på fote igjen og grensene mellom EU- og Schengen-landene kan åpnes for reisende igjen i kjølvannet av covid-19-pandemien.

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser. Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Og det er her man ser for seg å begynne med land der smittesituasjonen er lik.

For nordmenn, dansker og finner er det fullt lovlig å reise til Sverige. Men nordmenn som velger å dra, må fremdeles i karantene når de kommer tilbake til Norge.

Publisert: 14.05.20 kl. 16:17

